Перейшли до "тактики Бахмута": у Bild розкрили плани РФ щодо захоплення Авдіївки

Російські окупанти у спробах оточити Авдіївку втратили близько 3 тисяч своїх військових і приблизно 270 одиниць важкої військової техніки, пише Юліан Рьопке.

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Росіяни намагаються оточити Авдіївку і масовано застосовують піхоту - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, соцмережі

Окупаційні війська агресора Росії намагаються оточити Авдіївку Донецької області і перейшли до "тактики Бахмута", яка передбачає масоване застосування піхоти. Російські загарбники несуть великі втрати, але сподіваються досягти просування за рахунок подібних дій.

Військовий експерт німецького Bild Юліан Ріпці пише, що війська РФ, намагаючись оточити Авдіївку, втратили вже близько 3 тисяч військових і приблизно 270 одиниць важкої бронетехніки.

За його словами, окупанти перейшли до тактики "пішого оточення" – вони застосовують піхоту, як робили це в Бахмуті, який загарбникам, таким чином, все ж вдалося захопити. Росіяни діють цілеспрямовано, щоб добитися просування.

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"У ЗСУ залишається Західна бронетехніка, в тому числі БМП Bradley і танки Leopard-2. Рьопке не вважає, що величезні втрати ЗС РФ свідчать про їхню невдачу. Він називає це цілеспрямованою тактикою Москви за принципом кількість замість якості і нагадує, що так було і в Бахмуті. Втрати ЗС РФ і ЗСУ там співвідносилися як 10:1, але в результаті російські війська взяли місто. Аналітик вважає, що те саме відбувається зараз. Він нагадує про успішне просування росіян до села Степове і подолання залізничної гілки на північ від Авдіївки", - підкреслюється в повідомленні.

Ситуація в Авдіївці

Боєць Збройних сил України Єгор Фірсов раніше заявив про те, що окупанти стягнули до Авдіївки велику кількість військової техніки. Українські війська готуються до нової навали з боку росіян.

Війська РФ влаштували загострення під Авдіївкою, розповів начальник місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, найгарячішою точкою стала промзона. Ворог цілодобово застосовує піхоту.

Росія зменшила кількість авіаударів по Авдіївці, сказав прессекретар пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Великий вплив на ведення бойових дій чинять погодні умови.

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