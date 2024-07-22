Росія почала стрімкий наступ на Торецьк: командир взводу заявив про важку ситуацію

Військовий розповів, що окупанти майже місяць ведуть активний наступ на цій ділянці фронті.

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РФ наступає на Торецьк / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 22 окрема механізована бригада

Командир взводу 95-ї ОДШБр ЗСУ Станіслав Краснов заявив, що на Торецькому напрямку йдуть важкі бої. Окупанти вперлися у багатоповерхову забудову в районі Північного, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

За його словами, окупанти приблизно місяць ведуть активний наступ на цій ділянці фронті. Бої тривають в районі населених пунктів Залізне, Північне та Південне.

"Особливо з боку Шумів вони наступають і вперлись в багатоповерхову забудову в районі Північного, там ведуть зараз найзапекліші бої. Там місцевість змішана: є частково насадження, ліс, є приватний сектор та багатоповерхова забудівля. І там зараз проходить лінія оборони, йдуть постійні піхотні та стрілкові бої", - розповів військовий в ефірі КИЇВ24. відео дня

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що аналітики заявили про збільшення війська РФ на Харківщині та посилення наступу. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що впродовж кількох днів війська РФ продовжували локалізовані наступальні операції на північ і північний схід від Харкова.

Президент України Володимир Зеленський окреслив втрати ЗСУ і Росії у ході війни. Російські окупанти не боряться за виживання свого особового складу на фронті і покидають поранених на полі бою, підкреслив президент. Однак, українське командування повинне мінімізувати втрати максимально.

У ЗСУ заявили про критичний стан під Часовим Яром. До траси залишається всього 7-8 кілометрів, а ця траса є нашим основним логістичним ланцюгом, який пов'язує Торецьке угруповання військ з тилами, повідомив Павло Лакійчук.

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