Після операції на Курщині Зеленський може підписати з РФ угоду "землю на землю"

Курська операція України мала політичне підґрунтя і тепер Зеленський з Путіним підписуватимуть зовсім іншу угоду про закінчення війни.

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України змінила наратив переговорів / коллаж: Главред, фото: скріншот, фото УНІАН

Наступом на Курську область Києву вдалось виконати політичну мету. Україна успішно змінила як наратив, так і контекст розв’язаної Кремлем війни, яка триває вже 10 років.

Такою думкою поділився німецький політолог Андреас Умланд в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Я тільки можу цьому дати якусь політичну оцінку. І я думаю, напевно, політична мета була тут, найважливіше — це поміняти ніби наратив, ситуацію, контекст ось війни, яка вже триває 10 років та яка поки що так мляво тече не на користь України. І зараз теж намічаються вибори в США, і є якась втома на Заході допомагати Україні. І в цій ситуації, напевно, це було правильне з політичного погляду рішення якось змінити ситуацію", — вважає він.

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Хто такий Андреас Умланд Андреас Умланд – німецький політолог. Кандидат історичних і політичних наук, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи і головний редактор книжкової серії "Радянська і пострадянська політика і суспільство", пише Вікіпедія. Фахівець з питань російського ультранаціоналізму та авторитаризму, європейського неофашизму, порівняльної демократизації, пострадянської вищої гуманітарної освіти та суспільствознавства. Автор понад 180 наукових і публіцистичних статей про сьогоднішні правоекстремістські тенденції та політичні перетворення у Східній Європі. З 2010 року - лектор Німецької служби академічних обмінів (DAAD), доцент магістерської програми з німецьких та європейських студій кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія".

На переконання Умланда, підбиваючи підсумки першого тижня, можна сказати, що це навіть більш успішна операція, ніж самі українські генерали передбачали. Тепер основною ціллю для ЗСУ є тримати цю російську територію під своїм контролем.

"Один із політичних аспектів усього цього могло б бути, що тоді можна справді піти в переговори з Росією вже з іншою позицією, що можна справді тоді запропонувати угоду "землю на землю", а не "землю на мир", як це раніше уявлялося. Можливо, найголовніший адресат ось цієї нової ситуації, якщо вона так триматиметься, це будуть такі країни як Китай, як Індія, як Бразилія, які весь час кажуть, що вони за мир, й вони хочуть переговорів, й вони сприятимуть цим переговорам. Ось настав час дійсно починати переговори, і тепер можна про щось домовитися", — сказав німецький політолог.

Ситуація в Курській області - останні новини за темою

Раніше Андреас Умланд вже висловлював думку, що блискавична операція в Курській області може прискорити завершення війни. Аналітик вважає, що цим "наступом" Київ може закласти основу для майбутніх переговорів про завершення війни, зміцнити свою позицію, щоб отримати більше важелів впливу.

До слова, саме слабкість Байдена надихнула Зеленського наступати на Курщину. Заради самозаспокоєння Заходу, Україна більше не збирається бути "м'ячиком для биття". Попри інертність союзників, Українська армія взяла під контроль 74 населені пункти Курської області, використовуючи БТРи Stryker і бронеавтомобілі Humvee зі США, БМП Marder з Німеччини.

А тим часом на Курщині у РФ великі проблеми. Найкращим сценарієм буде для ЗСУ такий, якщо операція в Курській області триватиме якомога довше, "щоб у владних колах Путіна дійшли усвідомлення, що продовження війни може мати негативні наслідки для внутрішньоросійської стабільності" і позбавить диктатора підтримки.

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