ЗСУ розгромили місце базування окупантів в аеропорту Чорнобаївки

У Чорнобаївці вибухи/ Telegram ЗСУ

Українські військові знову потужно вдарили по місцю розташування російських загарбників у Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами". Удар був нанесений в районі аеропорту, де й "осіли" окупанти.

"В районі аеропорту поблизу Чорнобаївки влучання в базування кацапів. Мінус БК (боєкомплект – ред.)", – зазначається у повідомленні.

Як видно з фото і відео, які почали з’являтися у соцмережах, внаслідок удару там піднімається густий дим, чути сильні звуки детонації боєприпасів.

Офіційна інформація щодо удару по окупантах в Чорнобаївці поки що не повідомлялася.

Нагадаємо, 9 липня ЗСУ підірвали у Чорнобаївці командний пункт окупантів, склад боєприпасів, кілька десятків одиниць техніки РФ. Окупаційні війська втратили ще понад 10 старших офіцерів, включаючи генералів.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти випадково підірвали власний потяг з боєприпасами в окупованій Херсонській області. Коли загарбникам підвезли боєприпаси, вони намагалися зробити димову завісу, щоб приховати потяг від українських військових, але щось пішло не так і пролунав сильний вибух.

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