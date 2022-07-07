ЗСУ ювілейний раз "вдарили" по окупантам в Чорнобаївці - Арестович

Чорнобаївка / Maxar Technologies

Збройні Сили України 25 разів знищили скупчення російської техніки в Чорнобаївці Херсонської області.

Як передає радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, на місці події вже більше години спостерігається пожежа і детонація ворожих боєприпасів.

"Знаю, знаю, воно вже не так, як раніше, але про ювілейний раз незручно промовчати. Чорнобаївка, 25-й. Вогняне ураження по скупченню ворожої техніки о 14.23. Станом на 15.37 триває горіння і детонація БП", - повідомив Арестович.

читайте такожЧорнобаївка-20: ЗСУ ювілейний раз "накрили" росіян під Херсоном

Нагадаємо, СБУ оприлюднила розмову російського військового з його матір'ю, в якій він розповідає їй, що українську Чорнобаївку називають "чистилищем" для живої сили і кладовищем для військової техніки.

Раніше Арестович пояснив феномен Чорнобаївки, де українські військові багаторазово в результаті авіаударів знищували військову техніку, особовий склад противника, боєприпаси.

"Вони накопичили величезне угруповання з Криму на тому напрямку - там, де Миколаїв, Одеса. Їм бажано, але недосяжно, рухатися через два мости - Антонівський міст і міст у Новій Каховці", - зазначив він.

Читайте також: