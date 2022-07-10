У Чорнобаївці підірвали командний пункт окупантів: загинули генерали та полковники РФ

На Херсонщині знищено командний пункт, склад боєприпасів, кілька десятків одиниць техніки РФ.
В Херсонської області російські окупаційні війська втратили ще понад 10 старших офіцерів, включаючи генералів.
Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович у своєму Facebook.
За його даними, результативні дії зі знищення російських загарбників відбулися в Чорнобаївці.
"Вчорашня, 26-а Чорнобаївка, це ще плюс 12 старших російських офіцерів (генерали/полковники), доданих до тих десяти, що загинули і поранені трохи північніше, в Новій Каховці, командний пункт, склад боєприпасів, кілька десятків одиниць техніки", - додав Арестович.
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Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що за останні 10 днів за допомогою американських РСЗВ було знищено не менше 20 ворожих складів з боєприпасами.
Арестович каже, що поява у ЗСУ HIMARS поламала концепцію наступу путінської армії в Україні.
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