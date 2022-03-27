ЗСУ почали контратаку в бік Маріуполя - Запорізька ОВА

Крім того, українські військові звільнили селища Малинівка і Полтавка, в 100 кілометрах від Маріуполя.
Збройні Сили України розпочали контрнаступ у напрямку північного заходу в бік обложеного російськими окупантами Маріуполя. Про це повідомляють у Запорізької обласної Військової адміністрації.
"За інформацією Запорізької окремої бригади територіальної оборони, наші бійці знешкодили понад 80 одиниць живої сили ворога, кілька одиниць бронетехніки, захопили документи і зброю мотострілецького підрозділу Російської Федерації", ‒ йдеться в повідомленні.
Інформацію про контрнаступ підтверджують супутникові зйомки НАСА, повідомляє CNN.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України перейшли в контрнаступ на позиції російських окупантів на деяких напрямках.
Вже звільнені населені пункти Київської області, заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов.
Він підкреслив, що завдяки зусиллям ЗСУ ситуація на фронті стабілізувалася.