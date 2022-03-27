ЗСУ почали контратаку в бік Маріуполя-Запорізька ОВА / Макс Левін

Збройні Сили України розпочали контрнаступ у напрямку північного заходу в бік обложеного російськими окупантами Маріуполя. Про це повідомляють у Запорізької обласної Військової адміністрації.

"За інформацією Запорізької окремої бригади територіальної оборони, наші бійці знешкодили понад 80 одиниць живої сили ворога, кілька одиниць бронетехніки, захопили документи і зброю мотострілецького підрозділу Російської Федерації", ‒ йдеться в повідомленні.

Інформацію про контрнаступ підтверджують супутникові зйомки НАСА, повідомляє CNN.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України перейшли в контрнаступ на позиції російських окупантів на деяких напрямках.

Вже звільнені населені пункти Київської області, заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов.

Він підкреслив, що завдяки зусиллям ЗСУ ситуація на фронті стабілізувалася.