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Україна може домогтися перемоги до 2025 року: британський генерал назвав умови

Олексій Тесля
3 вересня 2023, 10:49 оновлено 3 вересня, 11:03
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Британський генерал Річард Берронс серед проблем ЗСУ назвав нестачу артилерійських боєприпасів.
Барронс
Річард Берронс оцінив контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана сіра, скріншот

Україна зможе здобути перемогу в війні з Росією до 2025 року при посиленні західної підтримки, впевнений відставний британський генерал, колишній командувач Об'єднаними силами Королівства Річард Берронс.

Він вважає, що до кінця року малоймовірно скорочення площі окупованих територій удвічі. При цьому прогрес ЗСУ на півдні залишається "скромним", пише він у колонці для Financial Times.

Водночас британський генерал серед проблем ЗСУ назвав нестачу артилерійських боєприпасів.

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"Україні знадобиться час до середини 2024 року, щоб відновити досить потужні Військово-повітряні сили, і їй дуже не вистачає ключового обладнання, необхідного для розмінування. Виправлення всього цього перенесе війну як мінімум на наступний рік", - зазначив він.

Також, на його думку, Київ зараз повинен берегти резерви, а також наполягати на появі нових засобів для досягнення успіхів на полі бою.

Умови успіху ЗСУ на фронті

Він вважає, що ЗСУ повинні прив'язувати російських солдатів до фронту і діяти "короткими стрибками", щоб знизити втрати. "Якщо моральний дух Червоної армії вже поганий, зробіть його ще гірше", - заявив він.

На думку британського генерала, ЗСУ повинні зробити упор на контрбатарейну боротьбу і знищення російського військового потенціалу "швидше, ніж він може бути замінений. При цьому Київ "повинен застосувати свою винахідливість і сміливість, щоб завдати рішучого удару за межами своїх кордонів".

Також Берронс упевнений в тому, що ЧФ окупантів "повинен бути нейтралізований як двигун руйнівних ударів Москви крилатими ракетам і як ключова перешкода на шляху експорту зерна. До весни 2024 року Чорноморський флот не повинен грати суттєвої ролі в цій війні".

Він також додав, що Захід почне посилені поставки боєприпасів до середини 2024 року, і це має стати важливим поворотним моментом у наступальних можливостях ЗСУ". "Захід тепер повинен взяти на себе зобов'язання провести майбутню більш жорстку кампанію або приректи Україну на боротьбу без перспективи перемоги", - резюмував британський генерал.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ прориваються вперед на Запоріжжі. Просування ЗСУ сповільнюється через додаткові Російські бетонні укріплення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на півдні українські війська вийшли до траншей "лінії оборони Суровікіна" і прорвали її як мінімум в одному місці, вийшовши на західну сторону Вербового, заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг. Це стало результатом того, що Україна своїми методичними діями за останні півтора тижні змогла чинити тиск на російські війська на Південному фронті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ прориваються вглиб. Підрозділи ЗСУ все ближче просуваються до Токмаку, розповів Олександр Чуб.

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ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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