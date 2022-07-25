ЗСУ на Півдні знищили командний пункт російського спецназу і понад 20 одиниць техніки

Українські військові зменшили кількість окупантів та ворожої техніки / Фото УНІАН

Українські військові на південному напрямку знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії противника та склади з боєприпасами.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь на сторінці у Facebook.

Також ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ ліквідували 66 російських солдатів і знищили п'ять танків, дві самохідні гаубиці Гвоздика, протитанковий ракетний комплекс Фагот, три бронемашини і дев'ять автомобілів.

Крім того, українські сили ППО поблизу села Іванівка Миколаївської області ліквідували ворожий безпілотник Мерлін-ВР.

Повідомляється, що окупанти в районі Іванівки намагалися проводити повітряну розвідку, але завдяки точній роботі зенітно-ракетного підрозділу розвідка припинена, а сам БПЛА знищено.

Довідка. Мерлін-ВР був представлений в РФ у вересні 2021 року. Його розробляв Смоленський НДІ сучасні телекомунікаційні технології. БПЛА призначений для розвідки. Заявлялося, що безпілотник гібридний, тому при виконанні завдань він може перейти на електротягу, щоби стати беззвучним.

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Як повідомляв Главред, у Харківській області бійці Збройних сил України знищили батальйонно-тактичну групу російських окупантів зі складу 423 мотострілецького полку (в/ч 91701, Наро-Фомінськ, Московської області). Ворожий підрозділ входив до складу 4 гвардійської танкової Кантемирівської дивізії.

Крім того, в районі села Зеленотропинське Херсонської області ракетно-артилерійськими підрозділами Збройних сил України в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 російських окупантів.

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