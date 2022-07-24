В Україні ліквідували танкіста з "таємної" військової бази РФ в Абхазії / колаж УНІАН та Іраклі Комахідзе

Бійці ВСУ ліквідували ще чотирьох окупантів, які раніше несли службу на "секретній" 7-й російській військовій базі в Абхазії. Серед них виявився 35-річний танкіст армії агресорів Олексій Назаренков. Про це повідомив засновник InformNapalm і відомий експерт-розслідувач Іраклі Комахідзе в Facebook.

"Відстежити втрати такої специфічної військової частини як 7-ма російська окупаційна військова база з Абхазії, досить складно. Часто в некрологах російських окупантів немає згадки місця їх служби, та й в абхазьких пабліках інформації по них не публікують", - пояснив він.

Комахідзе додав, що на зв'язок з ним вийшов Анонім, який поділився посиланням некролога танкіста армії РФ Олексія Назаренкова (24 лютого 1987 року народження). На фото вбитого окупанта чоловік і побачив знайомий шеврон військової частини 09332.

За даними розСМІ, старший сержант, командир танка Назаренков був ліквідований 27 травня 2022 року на території України. За результатами методології OSINT, Комахідзе вдалося встановити, що Назаренков протягом останніх десяти років служив за контрактом саме в танковому батальйоні 7-ї військової бази (в/ч 09332, Гудаута, окупована росіянами Абхазія, Грузія).

Ліквідований окупант Олексій Назаренков / Іраклі Комахідзе

читайте такожДумав, що армія РФ - "найсильніша у світі": ЗСУ ліквідували самовпевненого окупанта

Нагадаємо, раніше на війні в Україні був ліквідовано чергового солдата путінської армії Дмитра Тупіцина. Окупант був родом з Казахстану, але воював за країну-агресора РФ. Смерть Тупіцина підтвердили і в російському місті Картали Челябінської області, де проживав загарбник.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

Інші новини: