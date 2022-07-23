"Тирана ліквідували": Огризко спрогнозував, коли Путіна усунуть від влади

Дипломат про смерть або відхід від влади Путіна / Колаж - Главред і DW

Коли в Росії ситуація стане катастрофічною, знайдуться люди, які ліквідують або заарештують Володимира Путіна і "принесуть його в подарунок колективному Заходу". Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, смерть Путіна або його відхід від влади - важлива умова для перемоги України у війні.

"Це - важлива умова, тому що Путін уособлює нинішню зовнішню політику Російської Федерації. Коли ситуація в Росії почне ставати дійсно катастрофічною, знайдуться люди в самій РФ, які його принесуть, як подарунок, колективному Заходу, тому що таким чином вони зможуть сказати: "Путіна ліквідували (або заарештували). А саме він був головним тираном, саме він тримав у напрузі, шантажував, не давав нам можливості нормально працювати, саме він винен у всіх проблемах. Тому, будь ласка, давайте ми його засудимо, ось він вам на блюдечку з блакитною облямівкою, робіть з ним те, що потрібно. А ми, "великі ліберали і демократи", тепер знову будемо з вами товаришувати і приймемо ваші вимоги, тому що хочемо, щоб наші дітки та наші коханки продовжували весело проводити час у паржах, ніццах, флоридах". - зазначив дипломат.

Володимир Огризко вважає, що такий сценарій розвитку подій цілком ймовірний - він надасть можливість розпочати діалог з новою владою Росії.

"Тому що сьогодні жоден західний лідер не хоче навіть близько сідати біля Путіна, не кажучи вже про те, аби вести з ним хоч якісь переговори", - резюмував експерт.

Замахи на Володимира Путіна

Як повідомляв Главред раніше, Путін пережив п'ять спроб замаху. Тепер він оточив себе елітною командою снайперів, дуже побоюючись за своє життя. Першу спробу намагалися здійснити під час візиту Путіна до Азербайджану, другу - хотіли підірвати машину, третю - у Британії мав вистрілити снайпер.

Четверту спробу мав зробити чеченець, а п'ята спроба виявилася невдалою. Останню спробу нібито здійснили вже після повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, в Росії вже почався процес розколу. Буряти вийшли на мітинг і заявили про своє бажання вийти "з-під крила Путіна" і отримати незалежність, як окрема держава.

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