"Настрій хороший": у Міноборони натякнули на успіхи ЗСУ на полі бою

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала фотографію з замкомбригом 35-ї бригади морської піхоти Сергієм Олійником і заявила про отримання зведень з фронтів війни Росії проти України. Вона заявила, що настрій хороший.
"Читаємо найсвіжіші зведення з поля бою. Настрій гарний. Все буде Україна. З Сергієм Олійником, заступником комбрига славетної 35 бригади морської піхоти, яка зараз героїчно воює на сході", - підкреслила Маляр у своєму Telegram-каналі.
Війна Росії проти України
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував істерику в російських пропагандистських ЗМІ про нібито "початок контрнаступу ЗСУ". За його словами, ворог переплутав операції армії з масштабним наступом. Глобальні операції ще попереду.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що українські війська наразі проводять наступальні і оборонні операції, перевіряючи редути окупаційних військ РФ. Коли і де наступатиме армія України, вже вирішено за підсумками Ставки верховного головнокомандувача Володимира Зеленського.
В Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ наступають одразу на чотирьох напрямках. За даними аналітиків, сили оборони України просунулися під Бахмутом, на заході Донеччини і в Запорізькій області.
Дивіться відео, в якому в ЗСУ розповіли, чому підрив Каховської ГЕС не допоможе окупантам РФ стримати контрнаступ України:
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