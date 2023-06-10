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"Настрій хороший": у Міноборони натякнули на успіхи ЗСУ на полі бою

Андрій Ганчук
10 червня 2023, 15:11 оновлено 10 червня, 15:16
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Міністерство оборони України отримало свіжі зведення з фронтів боїв ЗСУ з окупаційними військами країни-агресора Росії, розповіла Ганна Маляр.
Анна Маляр
Читаємо найсвіжіші зведення з поля бою, настрій хороший - Маляр / фото: Telegram-канал Анни Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала фотографію з замкомбригом 35-ї бригади морської піхоти Сергієм Олійником і заявила про отримання зведень з фронтів війни Росії проти України. Вона заявила, що настрій хороший.

"Читаємо найсвіжіші зведення з поля бою. Настрій гарний. Все буде Україна. З Сергієм Олійником, заступником комбрига славетної 35 бригади морської піхоти, яка зараз героїчно воює на сході", - підкреслила Маляр у своєму Telegram-каналі.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував істерику в російських пропагандистських ЗМІ про нібито "початок контрнаступу ЗСУ". За його словами, ворог переплутав операції армії з масштабним наступом. Глобальні операції ще попереду.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що українські війська наразі проводять наступальні і оборонні операції, перевіряючи редути окупаційних військ РФ. Коли і де наступатиме армія України, вже вирішено за підсумками Ставки верховного головнокомандувача Володимира Зеленського.

В Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ наступають одразу на чотирьох напрямках. За даними аналітиків, сили оборони України просунулися під Бахмутом, на заході Донеччини і в Запорізькій області.

Дивіться відео, в якому в ЗСУ розповіли, чому підрив Каховської ГЕС не допоможе окупантам РФ стримати контрнаступ України:

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Ганна Маляр війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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