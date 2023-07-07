ЗСУ просунулися на понад кілометр за добу під Бахмутом

Окупанти чинять опір. Так, вони 318 разів били по українських бійцях зі ствольної та реактивної артилерії, здійснили три авіанальоти.

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Сергій Череватий розповів про просування ЗСУ на Бахмутському напрямку / Колаж: Главред, фото: скріншот, Главред

За останню добу сили оборони України просунулися на понад кілометр на Бахмутському напрямку. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Сили оборони продовжують (на Бахмутському напрямку - ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватися на північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено понад кілометр", - розповів Череватий.

При цьому російські окупанти чинять опір. Так, вони 318 разів били по українських бійцях зі ствольної та реактивної артилерії, здійснили три авіанальоти.

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"Ми йдемо вперед попри те, що у нас паритет в силах і засобах, у нас немає переваги над ними", – підкреслив Череватий.

Всього сталося 7 бойових дій, в ході яких був знищений 61 загарбник, ще 116 поранені й п'ятьох взяли у полон.

Російські окупанти втратили дві бойові машини піхоти, бойову машину десанту, одну систему залпового вогню "Град", дві самохідні артустановки "Гіацинт", дві гармати, дві радіолокаційні системи та протитанковий комплекс.

Також українські захисники знищили п'ять складів з боєприпасами противника.

Зазначимо, що Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля, днями повідомив, що секретар Радбезу РФ Микола Патрушев поінформував російського диктатора Путіна про проблеми на фронті.

"Дуже ймовірно, що ЗСУ візьмуть під контроль Бахмут до кінця місяця", - сказав він Путіну.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що, попри нешвидке просування, ініціатива на фронті - у Сил оборони України. Військові просуваються вперед.

"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", - сказав Зеленський під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом пресконференції в Празі 6 липня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що контрнаступ ЗСУ сплановано чітко і правильно, Сили оборони України просуваються дуже добре. За словами канцлера, він не чекав таких успіхів і такої динаміки - ситуація на фронті змінюється щодня.

Зазначимо, відносно повільне просування українських військ призвело до певних песимістичних оцінок перспектив контрнаступу в західних ЗМІ.

Всім критикам відповів Головнокомандувач Збройними силами генерал Валерій Залужний. В інтерв'ю американському виданню The Washington Post він підкреслив, що його "дратують" коментарі про "повільний" наступ ЗСУ.

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - заявив Залужний.

За його словами, без повного постачання плани контрнаступу нездійсненні, при цьому його темпи не такі швидкі, як хотілося б спостерігачам.

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