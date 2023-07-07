Ворога вибили під Бахмутом: ЗСУ пішли на штурм і просунулися вперед

Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку, повідомив Сергій Череватий.

https://glavred.net/ukraine/vraga-vybili-pod-bahmutom-vsu-poshli-na-shturm-i-prodvinulis-vpered-10483900.html Посилання скопійоване

ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, УНІАН

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, за добу воїни просунулися вперед на відстань понад кілометр, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Сили оборони продовжують там (на Бахмутському напрямку – ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватися на північному і південному флангах. Зокрема, за минулу добу там пройдено більше кілометра", — розповів він в ефірі національного телемарафону.

Він підкреслив, що ворог продовжує чинити потужний опір. Окупанти 318 разів били по українських позиціях зі ствольної артилерії та РСЗВ, здійснили 3 авіанальоти. Всього сталося 7 бойових зіткнень, під час яких 61 російський окупант був знищений, 116 — поранені і 5 - взяті в полон.

відео дня

Також були знищені:

дві ворожі БМП;

БТР;

бойова машина десанту;

РСЗВ"Град";

дві самохідні артилерійські установки "Гіацинт";

дві гармати;

дві радіолокаційні станції;

п'ять складів з боєприпасами;

протитанковий комплекс.

За словами Череватого, на Лимансько-Куп'янському напрямку ворог шість разів намагався проводити наступальні дії, завдав 578 артилерійських ударів, здійснив 19 авіанальотів. Так, 35 окупантів знищені, 82 поранені, двоє взяті в полон. Українські воїни знищили БМП противника, мінометний розрахунок і п'ять БПЛА.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Залужний розповів Міллі про оперативну обстановку на фронті. За його словами, українські військові продовжують ведення активних наступальних дій.

Нагадаємо, командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про просування українських воїнів на флангах на Бахмутському напрямку.

"Бахмутський напрямок. Є просування наших сил на флангах і ефективне знищення росіян", — написав він.

Контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія. Захисникам України доводиться пробиратися крізь такі мінні поля, встановлені загарбниками перед своїми основними позиціями.

Але це не єдина причина, яка гальмує український контрнаступ. Про це раніше повідомляло видання The Washington Post з посиланням на американського військового.

Більше новин: