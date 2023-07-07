УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ворога вибили під Бахмутом: ЗСУ пішли на штурм і просунулися вперед

Олексій Тесля
7 липня 2023, 16:32 оновлено 7 липня, 16:36
334
Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку, повідомив Сергій Череватий.
ВСУ
ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, УНІАН

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, за добу воїни просунулися вперед на відстань понад кілометр, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Сили оборони продовжують там (на Бахмутському напрямку – ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватися на північному і південному флангах. Зокрема, за минулу добу там пройдено більше кілометра", — розповів він в ефірі національного телемарафону.

Він підкреслив, що ворог продовжує чинити потужний опір. Окупанти 318 разів били по українських позиціях зі ствольної артилерії та РСЗВ, здійснили 3 авіанальоти. Всього сталося 7 бойових зіткнень, під час яких 61 російський окупант був знищений, 116 — поранені і 5 - взяті в полон.

відео дня

Також були знищені:

  • дві ворожі БМП;
  • БТР;
  • бойова машина десанту;
  • РСЗВ"Град";
  • дві самохідні артилерійські установки "Гіацинт";
  • дві гармати;
  • дві радіолокаційні станції;
  • п'ять складів з боєприпасами;
  • протитанковий комплекс.

За словами Череватого, на Лимансько-Куп'янському напрямку ворог шість разів намагався проводити наступальні дії, завдав 578 артилерійських ударів, здійснив 19 авіанальотів. Так, 35 окупантів знищені, 82 поранені, двоє взяті в полон. Українські воїни знищили БМП противника, мінометний розрахунок і п'ять БПЛА.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Залужний розповів Міллі про оперативну обстановку на фронті. За його словами, українські військові продовжують ведення активних наступальних дій.

Нагадаємо, командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про просування українських воїнів на флангах на Бахмутському напрямку.

"Бахмутський напрямок. Є просування наших сил на флангах і ефективне знищення росіян", — написав він.

Контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія. Захисникам України доводиться пробиратися крізь такі мінні поля, встановлені загарбниками перед своїми основними позиціями.

Але це не єдина причина, яка гальмує український контрнаступ. Про це раніше повідомляло видання The Washington Post з посиланням на американського військового.

Більше новин:

ЗСУ війна Росії та України Сергій Череватий
Реклама

Головне за день

Ворога вибили під Бахмутом: ЗСУ пішли на штурм і просунулися вперед

Ворога вибили під Бахмутом: ЗСУ пішли на штурм і просунулися вперед

16:32 Україна
Підрив ЗАЕС не загрожує радіацією – американські експерти

Підрив ЗАЕС не загрожує радіацією – американські експерти

16:29 Україна
Зеленський візьме участь у саміті НАТО - Столтенберг

Зеленський візьме участь у саміті НАТО - Столтенберг

15:32 Світ
Всі головні новини

Останні новини

16:51

"Святкуєте смерті у Львові": Мішину рознесли за танці на яхті в купальнику

16:40

Брітні Спірс вдарив охоронець відомого спортсмена: суть конфлікту

16:32

Ворога вибили під Бахмутом: ЗСУ пішли на штурм і просунулися вперед

16:29

Підрив ЗАЕС не загрожує радіацією – американські експерти

16:23

"Ніякий я не диктатор": Лукашенко в істериці вимагає від Заходу "вибачень"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:17

Рижуля: в мережу потрапили фото дочки Гаррі і Меган

16:14

Любовний гороскоп на тиждень 10-16 липня: Тельцю - початок, Терезам - романтика

16:11

Перуки, бороди і кувалда: з’явилися фото дивних речей, знайдених вдома у ПригожинаФото

16:10

Як правильно пити воду з лимоном і імбиром: дивовижні властивості напою

Реклама
15:50

"Було б попадання в голову": у Сумах розстріляли машину, в якій було 3 людиниВідео

15:43

"Просто так РФ не піде": генерал СБУ дав тривожний прогноз закінчення війниВідео

15:33

Розважає новеньку: дочка Лорак в купальнику кострубато станцювала для нової дружини татаВідео

15:32

Зеленський візьме участь у саміті НАТО - Столтенберг

15:07

"Не для однієї категорії людей": Зеленський розповів, яким буде завершення війни

14:40

Гороскоп Таро на тиждень 10-16 липня: Овну - виклик, Тельцю - хворобливий час

14:39

В Україні різко подорожчали бензин і дизель: які ціни на АЗС

14:30

"Твій рот - головне гніздо невігластва": Коля Сєрга "розніс" АрестовичаВідео

14:30

Мене послали: зірка "Майстер шеф" Ектор поскаржився на українську продуктову мережу

14:14

Привітання з Днем сім'ї, красиві картинки і листівки до свята

14:07

"Загроза катастрофи на ЗАЕС не зникла": Буданов ошелешив заявою

Реклама
14:04

ЗСУ на Бахмутському напрямку відбили частину територій-генерал Сирський

13:36

У Мадонни може бути серйозне захворювання - ЗМІ

13:29

ЗСУ роблять унікальні військові операції, але потрібно багато зброї - Данілов

13:27

Гороскоп на завтра 8 липня 2023: Тельцям - підвищення, Раків підкачає здоров'я

13:16

На даху реактора ЗАЕС могли закласти вибухівку: росіяни не пускають туди МАГАТЕ

13:15

"Неможливо боротися з фашистами": Машкова розповіла, що сама відмовилася зніматися в російському кіно

12:58

Зірка "Папіка" налякала фанатів фото з лікарні: що сталося

12:40

"Важко хворіє": Кіркоров показався з зачіскою, як у смертельно хворого

12:35

Котлети будуть дуже соковиті і ніжні: скільки покласти цибулі в 1 кг фаршу

12:30

У РФ злетів у повітря завод вибухових речовин, є жертви

12:22

Огризко спрогнозував, чи буде Захід "задобрювати" Росію

12:07

Чехія передасть Україні гелікоптери, боєприпаси й допоможе з підготовкою пілотів F-16

11:40

"Оскара Насті": Каменських отримала на горіхи в Мережі за ридання на зустрічі з бійцями

11:29

ЗСУ просунулися на понад кілометр за добу під Бахмутом

10:51

США передадуть Україні касетні боєприпаси - WP

10:34

Секрети вирощування цвітної капусти: як отримати великі та білосніжні качаниВідео

10:33

Україна не залишиться в "сірій зоні" безпеки між НАТО і РФ - Білий дім

10:15

Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб не тікати зі сходу та півдня України - ОгризкоЕксклюзив

09:59

Проклинав і називав фашистами: у Болгарії на кортеж Зеленського напав "священник"

09:50

Українці масово судяться за пенсії: як домогтися бажаних грошей

Реклама
09:12

Українці скаржаться на "зайві" кубометри в квитанціях за газ: як не переплатити

08:49

Атака РФ "Шахедами": на Дніпропетровщині лунали вибухи, загинули дві людини

08:42

"Нехай влада не пускає": Лепсу скасовують концерти за "кровожерливість"

08:22

Війна помилки не прощає і в борг не даєПогляд

08:04

"Залишайтеся заради хороших новин": Резніков заінтригував розмовою з Остіном

07:57

Зеленський про контрнаступ ЗСУ: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"

07:19

Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президентиФото

07:03

Дуже складна оптична ілюзія: лише 2% людей знайдуть метелика на малюнку

07:00

День народження Тото Кутуньо: 5 хітів неповторного італійцяВідео

06:40

Ракетний удар РФ по Львову: кількість жертв зросла до 10Відео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти