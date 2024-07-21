Контрнаступ ЗСУ в 2025 році: названо передумови та можливі напрямки

Очевидно, цей наступ буде саме там, де ми можемо порушити логістику ворога, каже Павло Нарожний.

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Чи відбудеться контрнаступ ЗСУ в 2025 році / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

В інтерв'ю Главреду засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний розповів, чи можна прогнозувати, що наприкінці весни-літа 2025 року з'являться передумови для контрнаступу ЗСУ.

За його словами, для того, щоб Україна змогла піти в контрнаступ наступного року, мають з'явитися літаки F-16 у великій кількості та зенітні ракетні системи для запобігання ударам російської авіації.

"Тоді ми можемо наступати", - каже він. відео дня

Експерт також припустив, на яких напрямках може відбутись цей контрнаступ.

"Очевидно, цей наступ буде саме там, де ми можемо порушити логістику ворога. Це південь - Херсонська та Запорізька області, а також Крим", - підкреслив Павло Нарожний.

Хто такий Павло Нарожний? Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

Можливість контрнаступу ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, як ранше повідомляв Главред, Україна повинна об'єднатися на всіх рівнях, щоб провести контрнаступ. Для успішного контрнаступу країні необхідні військові, озброєння та збереження логістики.

Цілком ймовірно, що ЗСУ можуть розпочати контрнаступ на одній із ділянок фронту. Що меншою буде ділянка, тим успішнішими можуть бути дії українських сил оборони, вважає військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

Полковник ЗСУ, військовий аналітик Петро Черник також заявив, що українські військові здатні піти в контрнаступ. Зараз навіть погодні умови сприятливі для цього.

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