ЗСУ можуть паралізувати логістику РФ: ситуація для ворога погіршується - ЗМІ

Головне:
- Українські морські дрони послабили захист РФ
- Полювання ворога на дрони ЗСУ стало небезпечним
- Київ може паралізувати логістику ворога
Нещодавно український морський дрон здійснив історичну операцію зі знищення гелікоптера країни-агресорки Росії, випустивши по ньому ракету. Через декілька днів тим же дроном Magura V5 Україна атакувала ще два ворожих гелікоптери, також уразивши третій.
Як повідомляє СЕРА, ще у травні 2024 року у Мережі з'явилася інформація про озброєння українських морських дронів радянськими зенітними ракетами. З того часу Київ почав застосовувати їх досить часто для нанесення ударів по об'єктах РФ.
Так 5 січня морські дрони з акваторії Чорного моря атакували систему ППО РФ "Панцир" на окупованій території Херсонщини. Дрони підвезли за допомогою морського безпілотника у глибокий тил ворога. Тому, з цього моменту стало зрозуміло, що авіація окупантів, яка полює на українські дрони, не може перебувати у повній безпеці.
Таким чином Росія змушена підвищувати витрати на захист у вигляді систем ППО та РЕБів, в тому числі для Кримського мосту. Експерти стверджують - якщо Київ продовжить атакувати ворожі об'єкти морськими дронами, логістика окупаційних військ у тимчасово окупованому Криму може бути повністю паралізована.
Атаки морських дронів на об'єкти РФ - останні новини
Нагадаємо, вкінці грудня 2024 року українські військові за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищили або пошкодили 15 кораблів і суден РФ. Чорноморський флот РФ повністю заблокований.
Згодом оснащені ракетами морські дрони Magura V5 знищили у Чорному морі два російські гелікоптери Мі-8 та ще один зазнав пошкоджень. Знищення двох гелікоптерів у ГУР назвали "оновленням рекорду".
Декілька днів тому, як писав Главред, у тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи. Місцеві пабліки та пропагандисти повідомили про атаку українських морських дронів з моря, зокрема на місто Севастополь.
Інші новини:
- До 70 тисяч окупантів на шляху до Покровська: ЗСУ знищують колосальні сили РФ
- Сили оборони уразили один з найбільших НПЗ у Росії - Генштаб
- Коли зростуть тарифи на комуналку: українцям назвали терміни
Морський дрон Magura V5 - що про нього відомо
Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типу) - український багатоцільовий надводний безпілотний човен, здатний виконувати різні функції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові завдання, передає Вікіпедія.
У листопаді 2022 року уряд України анонсував розробку українського бойового надводного безпілотника дальністю до 800 км.
Уперше човен презентовано на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року в Стамбулі. 29 липня 2023 р. вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не лише як виставковий зразок, а й як система, повністю готова до застосування.
1 лютого 2024 року шість безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер Івановець. Внаслідок атаки, катер затонув і загинули всі члени екіпажу (близько 40 осіб). Факт використання Magure V5 підтвердив глава Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов.
14 лютого 2024 року в ГУР повідомили, що великий десантний корабель Цезар Куніков Чорноморського флоту РФ було потоплено за допомогою ударних морських дронів Magura V5.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред