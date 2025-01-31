ЗСУ можуть паралізувати логістику РФ: ситуація для ворога погіршується - ЗМІ

Навіть ворожа авіація більше не може перебувати у повній безпеці, коли полює на морські дрони ЗСУ.

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Київ змушує Москву шукати нові шляхи вирішення проблем у Чорному морі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГУР

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Українські морські дрони послабили захист РФ

Полювання ворога на дрони ЗСУ стало небезпечним

Київ може паралізувати логістику ворога

Нещодавно український морський дрон здійснив історичну операцію зі знищення гелікоптера країни-агресорки Росії, випустивши по ньому ракету. Через декілька днів тим же дроном Magura V5 Україна атакувала ще два ворожих гелікоптери, також уразивши третій.

Як повідомляє СЕРА, ще у травні 2024 року у Мережі з'явилася інформація про озброєння українських морських дронів радянськими зенітними ракетами. З того часу Київ почав застосовувати їх досить часто для нанесення ударів по об'єктах РФ.

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Так 5 січня морські дрони з акваторії Чорного моря атакували систему ППО РФ "Панцир" на окупованій території Херсонщини. Дрони підвезли за допомогою морського безпілотника у глибокий тил ворога. Тому, з цього моменту стало зрозуміло, що авіація окупантів, яка полює на українські дрони, не може перебувати у повній безпеці.

Таким чином Росія змушена підвищувати витрати на захист у вигляді систем ППО та РЕБів, в тому числі для Кримського мосту. Експерти стверджують - якщо Київ продовжить атакувати ворожі об'єкти морськими дронами, логістика окупаційних військ у тимчасово окупованому Криму може бути повністю паралізована.

Дрон Magura / Інфографіка: Главред

Атаки морських дронів на об'єкти РФ - останні новини

Нагадаємо, вкінці грудня 2024 року українські військові за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищили або пошкодили 15 кораблів і суден РФ. Чорноморський флот РФ повністю заблокований.

Згодом оснащені ракетами морські дрони Magura V5 знищили у Чорному морі два російські гелікоптери Мі-8 та ще один зазнав пошкоджень. Знищення двох гелікоптерів у ГУР назвали "оновленням рекорду".

Декілька днів тому, як писав Главред, у тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи. Місцеві пабліки та пропагандисти повідомили про атаку українських морських дронів з моря, зокрема на місто Севастополь.

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Морський дрон Magura V5 - що про нього відомо Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типу) - український багатоцільовий надводний безпілотний човен, здатний виконувати різні функції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові завдання, передає Вікіпедія. У листопаді 2022 року уряд України анонсував розробку українського бойового надводного безпілотника дальністю до 800 км. Уперше човен презентовано на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року в Стамбулі. 29 липня 2023 р. вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не лише як виставковий зразок, а й як система, повністю готова до застосування. 1 лютого 2024 року шість безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер Івановець. Внаслідок атаки, катер затонув і загинули всі члени екіпажу (близько 40 осіб). Факт використання Magure V5 підтвердив глава Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов. 14 лютого 2024 року в ГУР повідомили, що великий десантний корабель Цезар Куніков Чорноморського флоту РФ було потоплено за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

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