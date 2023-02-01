"Привіт з неба": ЗСУ атакували позиції Росії та ліквідували величезну частину окупантів

Українські військові спритно знищили окупантів прямо на їх позиції. Як повідомляють сухопутні війська ЗС України, українські бійці відстежили позиції росіян і за допомогою дрона атакували їх.
У повідомленні зазначають, що частину окупантів вдалося знищити.
"Росомахи-аеророзвідники працюють чітко і холоднокровно, передаючи ворогові несподівані "привіти" з неба", - йдеться в повідомленні.
На відео можна побачити, що українські військові скинули гранату в окоп з окупантами. Частина з цих росіян була ліквідована.
Зазначається, що це результат роботи 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.
РФ може піти в новий наступ
Раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначали, що новий масштабний наступ, яке можуть готувати російські окупанти, ймовірно відбуватиметься в Луганській області або в районі Вугледара Донецької області.
Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен зазначає, що РФ може піти в новий наступ навесні 2023 року. Він підкреслив, що до неминучого наступу потрібно готуватися вже зараз. Екс-генсек НАТО додав, що не можна дозволити Путіну виграти цю війну, інакше він не зупиниться.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що новий наступ російських окупантів може розпочатися з Донецького напрямку. Там в найближчі місяці будуть найбільш гарячі точки фронту.
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