Бійці ЗСУ на Донбасі ліквідували ще одного відомого окупанта. Цього разу ними був убитий генеральний секретар федерації карате кіокушинкай РФ Сергій Увіцький. Про це в середу, 1 лютого, повідомила пресслужба Федерації.
41-річний окупант воював проти України в загоні "Російського союзу бойових мистецтв "Союз"". Увіцький був срібним призером чемпіонату Європи 2010 року, переможцем і багаторазовим призером першостей країни-агресора.
Причому він був далеко не єдиним каратистом в цьому загоні ворогів. Там ще є в наявності Сергій Плеханов (дворазовий чемпіон Кубка Оями в Японії, чемпіон Японії К1), Віктор Горн (чемпіон Кубка світу, чемпіон Європи), Всеволод Мохірєв (тренер і керівник однієї з міських організацій кіокушінкой) та інші.
Нагадаємо, в Росії, не доїхавши на фронт, помер мобілізований Євген Дузь із Зауральського Челябінської області. Так як всі гроші сім'я росіянина витратила на те, щоб зібрати його на війну, ховати окупанта довелося в борг.
До того на війні в Україні був ліквідований 19-річний танкіст Андрій малих з Бурятії. Торік він знявся в пропагандистському ролику для росТБ і хвалився нібито знищенням українського танка.
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