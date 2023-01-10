Під Бахмутом 4 воїнів ССО самі атакували позицію з 21 окупантом: ліквідували весь підрозділ

15 окупантів були знищені, ще шістьох українські воїни взяли у полон.

Четверо бійців ССО знищили 15 окупантів під Бахмутом, ще 6 взяли в полон/ 28-я ОМБр ім. Рицарів Зимового Походу, 93-а ОМБр Холодний Яр

Українські бійці Сил спеціальних операцій провели вдалий бій під Бахмутом на Донеччині. Четверо воїнів ССО атакували позицію російських окупантів біля міста і знищили 15 солдат противника.

Після цього провели зачистку, під час якої взяли у полон шістьох загарбників, які вижили під час бою. Про це розповів український журналіст, головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов у Facebook.

Бій провела тактична група "Адам". Операція минула без втрат з української сторони.

Внаслідок вдалої атаки на позицію російських загарбників увесь підрозділ ворога був повністю ліквідований. Також Бутусов розповів, що результати операції зафіксовані на відео.

"Хотілося б, щоб такі бої ставали прикладом вдалої тактики малих груп у сучасній війні і такий досвід системно запроваджувався у військах", – додав журналіст.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині російські війська ввечері 9 січня розпочали потужний штурм Соледара. Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, штурм розпочався після того, як окупантам не вдалося окупувати місто.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 січня провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Як повідомив Зеленський, головна увага на Ставці була приділена ситуації в Донецькій і Луганській областях, а саме тим напрямкам, які зараз найбільш гарячі. Він зазначає, що окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, там уся земля всіяна трупами російських загарбників.

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