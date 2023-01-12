"Безглузда смерть на чужій землі": ЗСУ ліквідували мачо-окупанта

40-річний доброволець Тимур Черепанов загинув у місті Соледарі, а прощання з окупантом призначено на 13 січня.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

На війні в Україні ліквідували окупанта, який публікував фото "розкішного життя" в соцмережах. У нього залишилися вдова і двоє маленьких дочок.

20 жовтня 2022 року в зоні т.зв. "сво" у місті Соледарі в Україні загинув 40-річний доброволець Тимур Черепанов, а прощання з окупантом призначено на 13 січня у жалобній залі Курганської обласної лікарні. Поховають його в селищі Чистопрудне, повідомив OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе .

"За результатами верифікації сторінок Черепанова в соцмережах, з'ясувалося, що він використовував псевдонім "Макс Фрай" - літературний псевдонім об'єднує двох авторів – одеситів Світлану Мартинчик та Ігоря Стьопіна. Також "Макс Фрай" головна дійова особа і оповідач в їх творах", - йдеться в повідомленні.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

Також Комахідзе зазначив, що знайдені сторінки Черепанова малоінформативні, але фото завантажені ним в різні роки, наочно відображають життєвий шлях росіянина - від "мачо в білих соболях" до пропитого алкоголіка, з фіналом безглуздої смерті на чужій землі в статусі окупанта.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

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