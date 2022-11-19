Фінський найманець Вільякайнен Петрі Юхана з 2015 року воював на Донбасі.
На війні в Україні був ліквідований фінський найманець, який брав участь у бойових діях на Донбасі з 2015 року.
Російські пропагандисти вже охрестили його "героєм Новоросії" і пообіцяли допомогу його родині, повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.
"Фінський найманець Вільякайнен Петрі Юхана з 2015 року бігав на Донбасі в підрозділі РОА "привид" і ось нарешті успішно демобілізований",-повідомив офіцер.
У некролозі окупанта пропагандисти договорилися до того, що Вільякайнен нібито захищав інтереси фінів на Донбасі.
Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.
Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.
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