ЗСУ контролюють п'яту частину Бахмута - колишній боєць "Айдару"

Євген Дикий заявив, що в Бахмут потрібно відправити підкріплення або українські військові будуть змушені вийти з міста.

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ЗСУ контролюють п'яту частину Бахмута / колаж фото Українська Добровольча армія, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Українські військові роблять все, щоб не дати окупантам захопити Бахмут Донецької області. Однак російські окупанти продовжують штурмувати позиції наших захисників. Зараз під контролем ЗСУ знаходиться лише п'ята частина Бахмута - 20-25% міста. Про це заявив колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю Radio NV.

"На сьогодні ворог контролює три чверті Бахмута. Десь остання чверть або навіть одна п'ята залишаються під контролем наших сил. Це саме західна околиця міста", - сказав Дикий.

Водночас він зазначив, що ЗСУ закріпилися в районі висотної забудови. Але в Бахмуті тривають дуже важкі бої, коли воює безпосередньо українська піхота з піхотою ворога.

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"Ситуація там, звичайно, вкрай важка, бої страшні. Там гіршого типу бої, які можуть бути - це близький контактний бій, коли піхота на піхоту ... Реально доходило до того, що навіть закидали вікна гранатами один одному, коли один під'їзд, наприклад, був наш, а інший - [нецензурно] (росіян)", - сказав військовий.

Він акцентував на тому, що довго продовжитися не зможе ситуація, яка є зараз. Адже ще 2 місяці тому йому здавалось, що більше тижня утримати Бахмут не вийде.

Дикий не виключає, що українські військові будуть змушені відійти на наступну лінію оборони. Водночас він розуміє, що в Бахмут потрібно відправити підкріплення і спробувати піти в контрнаступ, щоб відсунути ворога мінімум від однієї з трас.

"Там в першу чергу бій йде за логістику, саме за можливість підвозити туди БК, воду, їжу, вивозити поранених і т.д. тобто або треба [нецензурно] (росіян), швидше за все в районі Часів Яру, істотно посунути, або треба відходити", - сказав Дикий.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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