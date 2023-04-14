Крим повернеться в Україну: "будемо використовувати будь-яку зброю" - Данілов

Україна буде використовувати будь-яку законну зброю, яка допоможе звільнити Крим.

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Україна звільнятиме Крим будь-якою законною зброєю / Колаж фото УНІАН

Україна готується до звільнення Криму і робитиме все, щоб повернути контроль над півостровом. Під час деокупації ЗСУ застосовуватимуть всю можливо незаборонену міжнародними законами зброю проти російських окупантів. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов.

Він акцентував на тому, що Україна не відмовляється від Криму, бо півострів є невід'ємною частиною країни.

"Крим - територія України, і ми будемо випробувати і використовувати там будь–яке незаборонене міжнародними законами озброєння, яке допоможе звільнити наші території", - зазначив Данілов.

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Україна звільнятиме Крим будь-якою законною зброєю / скріншот

Повернення Криму під контроль України

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що звільнення Україною Криму змінить стратегічну ситуацію на полі бою. На думку Ходжеса, найбільш перспективний напрямок для ЗСУ-удар по так званому "сухопутному коридору" окупантів РФ, який веде до окупованого Кримського півострова.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україна здатна звільнити Крим протягом 5-7 місяців. На думку чиновника, у Москви немає ресурсів для утримання Кримського півострова. Переговори можливі тільки в разі повного виведення російських окупаційних військ з Криму.

Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що сили оборони України реально зможуть звільнити Крим протягом 5-7 місяців після того, як на окупованому півдні буде розсічений Російський так званий "сухопутний коридор". Російські війська опиняться в блокаді на Кримському півострові.

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