Війна в Україні може тривати кілька років: Польща здивувала заявою

Польща працює над допомогою для України, щоб ЗСУ перемогли російських окупантів.

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Війна в Україні може тривати кілька днів / Колаж фото УНІАН ​

Кривава війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, може тривати ще кілька років. Про це заявив прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє NBC News.

Він також додав, що Польща, як і весь Захід, допомагає Україні перемогти країну-агресора.

"Ми не обчислюємо яку точну дату, а просто спостерігаємо за тим, що відбувається на фронті, на полі бою. І відповідно до цього ми намагаємося адаптуватися до ситуації, співпрацюючи з нашою дипломатією з нашими партнерами в Західній Європі, щоб підтримати Україну", - сказав Моравецький.

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Війна в Україні

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що успіх майбутнього контрнаступу ВСУ на позиції окупантів вкрай необхідний Україні. За його словами, без перемог українських військових на полі бою у західних союзників рано чи пізно постане питання, чи варто підтримувати Україну.

Британська розвідка заявила, що російські окупанти активізували наступ на Бахмут, оскільки сили Міноборони РФ і вагнерівці поліпшили взаємодію. Як йдеться у свіжому зведенні британського Міноборони, українська оборона, як і раніше, утримує західні райони міста, але за останні 48 годин зазнала особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку армії окупантів.

Нагадаємо, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначає, що українські воїни, які героїчно утримують Бахмут на Донеччині, таким чином блокують рух російської окупаційної армії далі. Окупанти уже понад 8 місяців не можуть захопити це місто. Але без його захоплення загарбники не можуть рушити в бік Слов'янська, адже тоді захисники України вдарять по них з флангу.

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