УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"У півтора рази більше": ЗСУ перевершують росіян у живій силі - Світан

Ангеліна Підвисоцька
14 квітня 2023, 17:42 оновлено 14 квітня, 17:45
144
У РФ більше військової техніки і боєприпасів, проте в України вона якісніша.
ВСУ, Роман Світан
ЗСУ перевершують росіян у живій силі / колаж фото скріншот з відео, Українська Добровольча армія

Російські окупанти, які прийшли в Україну з кривавою війною, не закінчують бойові дії і продовжують намагатися домогтися хоча б якихось "успіхів". Однак кількість їхньої живої сили вже менша, ніж в України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник у запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

"Живої сили у нас більше, ніж у Росії, десь в півтора рази. Йдеться про об'єднані вже готові сили. Але ще ж є сили, які готуються. Тому по живій силі ми перевершуємо противника", - сказав Світан.

А ось що стосується військової техніки, боєприпасів і авіації, то тут росіяни перевершують Україну.

відео дня

"У росіян в три рази більше боєприпасів, ніж у нас, та й стволів більше. Зі старими радянськими боєприпасами, технікою Другої світової війни Росія перевершує нас за кількістю ... По авіації ми повністю поступаємося Росії, оскільки у неї авіації в десять разів більше, ніж у нас, і вона на голову вище нашої", - пояснив полковник.

Однак це не означає, що у країни-агресора якісна техніка. Адже насправді Україна перевершує РФ за якістю, бо Захід вже передав ЗСУ досить багато сучасної зброї. Також Україна перевершує окупантів в ППО і зенітно-ракетних комплексах внаслідок поставок від партнерів.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Як стверджує американська розвідка, втрати росіян у війні з Україною перевищують українські мінімум в 2 рази. Втрати РФ становлять від 189 до 223 тисяч солдатів - 34-43 тисячі вбитими і 154-180 тисяч пораненими.

Раніше повідомлялося, що бійці приватної військової компанії "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку, де наразі точаться найзапекліші бої.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії російські війська Роман Світан
Реклама

Головне за день

Кілька квартир "стерли" російські снаряди: окупанти безжально обстріляли Слов'янськ

Кілька квартир "стерли" російські снаряди: окупанти безжально обстріляли Слов'янськ

17:59 Україна
Окупантам готують пастку: на вирішальний контрнаступ ЗСУ чекають у 2024 році — Bloomberg

Окупантам готують пастку: на вирішальний контрнаступ ЗСУ чекають у 2024 році — Bloomberg

17:57 Україна
Крим повернеться в Україну: "будемо використовувати будь-яку зброю" - Данілов

Крим повернеться в Україну: "будемо використовувати будь-яку зброю" - Данілов

17:05 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:02

Іван Яковина: передвиборча програма Путіна "війна не закінчиться ніколи" Відеоблоги

18:51

Спецсили кидали в "м'ясорубку": ЗСУ знищили більшу частину елітних військ РФ – WP

18:51

"Терактів не уникнути": Подоляк попередив світ про наслідки неправильної фіналізації війни з РФВідео

18:24

Хто за гороскопом трудоголік: 3 найбільш посидючих знака зодіаку

18:16

Чим підгодувати перці, щоб був хороший урожай: прості поради для дачників

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:07

"Втрати просто колосальні": Череватий заявив, що невдовзі відбудеться повна ліквідація "вагнерівців"Відео

17:59

Кілька квартир "стерли" російські снаряди: окупанти безжально обстріляли Слов'янськФотоВідео

17:57

Окупантам готують пастку: на вирішальний контрнаступ ЗСУ чекають у 2024 році — Bloomberg

17:42

"У півтора рази більше": ЗСУ перевершують росіян у живій силі - СвітанВідео

Реклама
17:15

"Ви дізнаєтеся першими": Каменських розповіла, чи вірить у зраду Потапа і чи планує розлученняВідео

17:05

Крим повернеться в Україну: "будемо використовувати будь-яку зброю" - ДаніловВідео

16:55

У МЗС розкрили ймовірний сценарій звільнення Криму

16:54

Як приготувати фантастичний печінковий паштет: шалені секрети, які приведуть у захват

16:19

Війна в Україні може тривати кілька років: Польща здивувала заявоюВідео

16:18

Навіщо смажити лавровий лист: гроші додому потечуть рікою

16:14

Чому не можна ставити дзеркало навпроти вікна: є ризик накликати біду

16:10

"Відчепіться від Алли, від Галкіна": Вайкуле прямо відповіла, чи жертвує Пугачова на потреби ЗСУ

16:04

Як швидко росте лимон з кісточки: правила вирощування екзотики вдома

15:56

"Українці тримають мирне небо над Будапештом": У МЗС відповіли на цинічний випад Орбана

15:47

"Запрошували росіян в Україну": політолог вказав на подвійні стандарти українських піарників актуально

Реклама
15:08

Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик на донецький напрямок

14:59

Жданов спрогнозував, чи вдарять росіяни по Україні ракетами під час Великодня

14:58

Відповідь потрібно дати за 7 секунд: яка жінка справжня мама хлопчикаВідео

14:50

Під загрозою кілька міст: Жданов назвав ймовірні цілі ракетних ударів РФ

14:36

"А крейсер "Москва" чому не підняли?": в ОП потролили РФ за підняття по тривозі Тихоокеанського флоту

14:20

У великодній кошик дивитися будуть всі: як пофарбувати яйця в жовтий і синій колірВідео

13:57

Як правильно варити кускус: 3 важливих правила для смачного результату

13:47

Благодійники передали військовим Донеччини 20 позашляховиків актуально

13:29

"На жаль, це надовго": завершення війни в Україні залежить від ресурсів, а в РФ їх більше – ТаїповВідео

13:07

Чому не можна вішати магніти на холодильник: 3 небезпечних причини

13:07

Кіннота й одна гвинтівка на двох: Жданов – про те, як далі воюватиме РосіяЕксклюзив

12:33

"До осені ми Крим точно звільнимо": Світан розповів про звільнення півостріва силами ЗСУ

12:08

Велика субота 2023: 2 найсуворіші заборони перед Великоднем - прикмети 15 квітняВідео

12:06

Гороскоп Таро на тиждень 17-23 квітня: Овну - випробування, Левам - ностальгія

12:06

"Витік" з Пентагону: Патрушев і Герасимов планували саботаж, щоб завершити війну в Україні

11:46

Якщо РФ виграє війну, то це буде катастрофа, а перемога України загрожує Третьою світовою – Ле ПенВідео

11:42

Прем'єр Угорщини Орбан назвав Україну "країною, якої не існує"Відео

11:36

Деякі українці зможуть піти на пенсію тільки на 5 років пізніше: кому не пощаститьВідео

11:21

Головоломка, з якою впораються одиниці: потрібно за 6 секунд знайти змію серед скибок кавуна

11:18

Гороскоп на завтра 15 квітня 2023: Тельцям - лють, Скорпіонові - розчаруванняВідео

Реклама
11:13

Гороскоп Таро на травень 2023: Козерогам - нові можливості, Водоліям - крадіжка, Рибам - прибутокВідео

10:42

"Саме про це верещить Пригожин": утриманням Бахмуту ЗСУ "заморозили" рух окупантів – СвітанВідео

10:41

"Ви справжні герої справжньої війни": легенда "Зоряних воєн" зустрівся з бійцями ЗСУВідео

10:01

РФ активізувала атаки на Бахмут: на допомогу найманцям Пригожина перекинули десантників - розвідка

09:59

Як правильно поливати орхідею: названо найкращий спосіб

09:41

Успіх контрнаступу Україні потрібен і всі це побачать і відчують - очільник ГУРВідео

09:35

"Наближається її крах": у РФ відбудуться "сейсмічні зміни", які зупинять війну – БудановВідео

09:18

Замінить фарбу для волосся і вижене моль: незвичайні способи застосування кориці, про які мало хто знає

09:09

Президент підписав закон про спрощення оформлення пенсій: кому з українців пощастилоВідео

09:00

Фанерні Т-34 та страх Путіна перед Україною: чому росіяни скасовують паради 9 травняПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти