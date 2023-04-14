"У півтора рази більше": ЗСУ перевершують росіян у живій силі - Світан

У РФ більше військової техніки і боєприпасів, проте в України вона якісніша.

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ЗСУ перевершують росіян у живій силі / колаж фото скріншот з відео, Українська Добровольча армія

Російські окупанти, які прийшли в Україну з кривавою війною, не закінчують бойові дії і продовжують намагатися домогтися хоча б якихось "успіхів". Однак кількість їхньої живої сили вже менша, ніж в України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник у запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

"Живої сили у нас більше, ніж у Росії, десь в півтора рази. Йдеться про об'єднані вже готові сили. Але ще ж є сили, які готуються. Тому по живій силі ми перевершуємо противника", - сказав Світан.

А ось що стосується військової техніки, боєприпасів і авіації, то тут росіяни перевершують Україну.

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"У росіян в три рази більше боєприпасів, ніж у нас, та й стволів більше. Зі старими радянськими боєприпасами, технікою Другої світової війни Росія перевершує нас за кількістю ... По авіації ми повністю поступаємося Росії, оскільки у неї авіації в десять разів більше, ніж у нас, і вона на голову вище нашої", - пояснив полковник.

Однак це не означає, що у країни-агресора якісна техніка. Адже насправді Україна перевершує РФ за якістю, бо Захід вже передав ЗСУ досить багато сучасної зброї. Також Україна перевершує окупантів в ППО і зенітно-ракетних комплексах внаслідок поставок від партнерів.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Як стверджує американська розвідка, втрати росіян у війні з Україною перевищують українські мінімум в 2 рази. Втрати РФ становлять від 189 до 223 тисяч солдатів - 34-43 тисячі вбитими і 154-180 тисяч пораненими.

Раніше повідомлялося, що бійці приватної військової компанії "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку, де наразі точаться найзапекліші бої.

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