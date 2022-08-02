ЗСУ контрнаступають на Херсонщині: звільнили ще 7 населених пунктів - ОВА

Повертатися на звільнені райони Херсонщини наразі не можна - ОВА / Колаж Суспільне, Генштаб ЗСУ

Збройні сили України звільнили від російської окупації ще 7 населених пунктів на Херсонщині. Всього деокуповано вже 53 пункти. Повертатися на вільні від агресора території поки зарано, загарбники продовжують обстрілювати землі. Про це заявив виконуючий обов'язки керівника Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що сили оборони України звільнили вже більше 50 населених пунктів. Відомості підтверджені Генштабом ЗСУ.

"На сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населених пункти, які звільнено. Ми подаємо цю інформацію виключно тоді, коли вона узгоджена з Генеральним штабом. Тому що до повного звільнення військові проводять ще певні дії з розмінування", - сказав Бутрій.

Крім того, він підкреслив, що повертатися на звільнені території Херсонщини наразі зарано. Російські окупанти постійно їх обстрілюють.

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Ситуація у Херсонській області

Збройні сили України проводять військову операцію у Херсонській області. Війська 26 липня вдарили артилерією по Антонівському мосту біля окупованого Херсона. У результаті естакада більше не придатна для комунікації. Російські загарбники не зможуть перекидати нею сили і засоби.

30 липня у Оперативному командуванні Південь розповіли, що армія України завдала удару і по Антонівському залізничному мосту. Шляхопровід пошкоджено, він також не придатний для подальшої експлуатації.

У розвідці Великобританії вважають, що контрнаступ армії України на Херсонщині у повному розпалі. Артилерія працює, українці б'ють по стратегічно важливих об'єктах ворога. За даними розвідників, Херсон вже практично відрізано від інших захоплених територій.

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