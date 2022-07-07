"ЗСУ йдуть": мер міста на Херсонщині закликав людей виїхати

Мер тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині закликав місцевих "їхати подалі".
Жителів Олешківської громади Херсонської області закликали триматися подалі від місць розташування російської техніки, місць дислокації окупантів та складів з боєприпасами.
"Шановні жителі Олешківської громади та Херсонської області, якщо ви проживаєте поблизу розташування об'єктів, де проживають ворожі солдати РФ або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, настійно рекомендую їхати звідти подалі. ВСУ йдуть. Смерть ворогам. Не будьте живим щитом для ворогів", - закликав голова Олешківської громади Євген Рищук.
Ситуація в Херсонській області
В оперативному командуванні Південь заявляли, що ЗСУ в ході контрнаступальних дій в Херсонській області стикаються з певними труднощами. Навколо української військової операції багато емоцій, а сам контрнаступ ускладнюється відкритою степовою місцевістю. Для досягнення успіху слід далеко відігнати російські окупаційні війська.
Росгвардія 28 червня викрала мера Херсона Ігоря Колихаєва. Політика відвезли в невідомому напрямку. Він залишався в місті після того, як Херсон захопила Росія. Де може перебувати Колихаєв, невідомо.
За даними Американського Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують успішно контрнаступати на Херсонщині. Українські війська, ймовірно, звільнили Зелений Гай і Барвінок за 25 км від самого захопленого росіянами Херсона. Втім, ні Київ, ні Москва такі дані на офіційному рівні не підтверджують.
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