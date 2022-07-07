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"ЗСУ йдуть": мер міста на Херсонщині закликав людей виїхати

7 липня 2022, 22:51

Мер тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині закликав місцевих "їхати подалі".

Херсон ВСУ
Херсон / УНІАН, Людмила Денисова

Жителів Олешківської громади Херсонської області закликали триматися подалі від місць розташування російської техніки, місць дислокації окупантів та складів з боєприпасами.

"Шановні жителі Олешківської громади та Херсонської області, якщо ви проживаєте поблизу розташування об'єктів, де проживають ворожі солдати РФ або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, настійно рекомендую їхати звідти подалі. ВСУ йдуть. Смерть ворогам. Не будьте живим щитом для ворогів", - закликав голова Олешківської громади Євген Рищук.

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Ситуація в Херсонській області

В оперативному командуванні Південь заявляли, що ЗСУ в ході контрнаступальних дій в Херсонській області стикаються з певними труднощами. Навколо української військової операції багато емоцій, а сам контрнаступ ускладнюється відкритою степовою місцевістю. Для досягнення успіху слід далеко відігнати російські окупаційні війська.

Росгвардія 28 червня викрала мера Херсона Ігоря Колихаєва. Політика відвезли в невідомому напрямку. Він залишався в місті після того, як Херсон захопила Росія. Де може перебувати Колихаєв, невідомо.

За даними Американського Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують успішно контрнаступати на Херсонщині. Українські війська, ймовірно, звільнили Зелений Гай і Барвінок за 25 км від самого захопленого росіянами Херсона. Втім, ні Київ, ні Москва такі дані на офіційному рівні не підтверджують.

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