ЗСУ і війська РФ просунулися на важливому напрямку: у США розкрили деталі

Що відбувається на Покровському напрямку:
- Є просування як ЗСУ, так і окупантів
- Ворог штурмує на цивільних автомобілях
- ЗСУ контратакують у напрямку Покровська
Сили оборони України та російські окупанти досягли просування на різних ділянках на південний захід від Покровська. Ворог має дефіцит військової техніки і використовує для штурмів цивільні автомобілі. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.
Просування ЗСУ
У зведенні ISW йдеться про те, що згідно з кадрами геолокації, які було опубліковано 20 грудня, Сили оборони відновили контроль над позиціями в південній частині Піщаного (на південний захід від Покровська).
Де просунулися війська РФ
Як стверджує один із російських військових пропагандистів, окупанти просунулися в напрямку дороги 0515 Яснове-Константинополь на південь від Покровська, на південь від Покровська біля Зеленого, Даченського, Шевченка, Новоолексіївки і Нової Праці; а також на південний захід від Покровська біля Новоєлізаветівки, Новооленівки, Нововасилівки, Вовкового, Піщаного, Солоного та Українки.
Також він додав, що ЗСУ контратакують у напрямку Покровська.
Окупанти застосовують у штурмах цивільні авто
Росіяни мають дефіцит бронетехніки, тому в рамках штурмів вони вже використовують цивільні автомобілі. Подібний штурм вони нещодавно провели у напрямку Покровська. Можливо, там у ворога гостра нестача бронетехніки і танків.
Крім того, у зведенні аналітиків зазначено, що військове командування РФ систематично демонструє готовність втрачати значну кількість бронетехніки, але водночас продовжувати повільне і виснажливе просування на фронті.
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Як повідомляв Главред, російські війська просуваються на Курахівському напрямку. Ворог просунувся там на деяких ділянках фронту і намагається брати Курахове в кільце.
На Покровському напрямку ситуація важка, сказав танкіст 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Циган". Окупанти продовжують просуватися. На його думку, незабаром у Покровську почнуться міські бої.
Війська РФ готуються до нових штурмів у напрямку Херсона, вважає представник Української добровольчої армії "Юг" Сергій Братчук. Окупанти знову спробують форсувати Дніпро і закріпитися на островах.
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Покровськ - що про нього відомо
Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.
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