ЗСУ і війська РФ просунулися на важливому напрямку: у США розкрили деталі

Російські війська на Покровському напрямку використовують під час штурмів цивільні автомобілі.

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Сили оборони проводять контратаки в напрямку Покровська - ISW / Колаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, DeepState

Що відбувається на Покровському напрямку:

Є просування як ЗСУ, так і окупантів

Ворог штурмує на цивільних автомобілях

ЗСУ контратакують у напрямку Покровська

Сили оборони України та російські окупанти досягли просування на різних ділянках на південний захід від Покровська. Ворог має дефіцит військової техніки і використовує для штурмів цивільні автомобілі. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

Просування ЗСУ

У зведенні ISW йдеться про те, що згідно з кадрами геолокації, які було опубліковано 20 грудня, Сили оборони відновили контроль над позиціями в південній частині Піщаного (на південний захід від Покровська).

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Де просунулися війська РФ

Як стверджує один із російських військових пропагандистів, окупанти просунулися в напрямку дороги 0515 Яснове-Константинополь на південь від Покровська, на південь від Покровська біля Зеленого, Даченського, Шевченка, Новоолексіївки і Нової Праці; а також на південний захід від Покровська біля Новоєлізаветівки, Новооленівки, Нововасилівки, Вовкового, Піщаного, Солоного та Українки.

Також він додав, що ЗСУ контратакують у напрямку Покровська.

Окупанти застосовують у штурмах цивільні авто

Росіяни мають дефіцит бронетехніки, тому в рамках штурмів вони вже використовують цивільні автомобілі. Подібний штурм вони нещодавно провели у напрямку Покровська. Можливо, там у ворога гостра нестача бронетехніки і танків.

Крім того, у зведенні аналітиків зазначено, що військове командування РФ систематично демонструє готовність втрачати значну кількість бронетехніки, але водночас продовжувати повільне і виснажливе просування на фронті.

Коротко про Покровськ / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, російські війська просуваються на Курахівському напрямку. Ворог просунувся там на деяких ділянках фронту і намагається брати Курахове в кільце.

На Покровському напрямку ситуація важка, сказав танкіст 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Циган". Окупанти продовжують просуватися. На його думку, незабаром у Покровську почнуться міські бої.

Війська РФ готуються до нових штурмів у напрямку Херсона, вважає представник Української добровольчої армії "Юг" Сергій Братчук. Окупанти знову спробують форсувати Дніпро і закріпитися на островах.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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