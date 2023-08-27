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ЗСУ рухаються вперед, у ворога великі втрати: Тарнавський описав ситуацію на півдні

Альона Вороніна
27 серпня 2023, 19:16 оновлено 27 серпня, 19:16
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Окупанти за добу втратили 305 осіб, серед них 78 загарбників загинули, 210 – отримали поранення і 17 – потрапили в полон.

Украинские военные
Тарнавський описав ситуацію на півдні/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБР імені Лицарів Зимового Походу, 35 ОМБр імені Михайла Остроградського

Українські військові рухаються вперед на Таврійському напрямку. За добу захисники України завдали російським окупантам великих втрат.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram. Він повідомив, що Сили оборони за добу виконали 1268 вогневих завдань.

відео дня

Загарбники за цей час втратили на зазначеному напрямку 305 осіб, серед них 78 – загинули, 210 були поранені, а 17 осіб потрапили у полон.

Також в окупантів стало менше на 32 одиниці військової техніки. Зокрема, українські воїни знищили:

  • 2 танки,
  • 8 бойових броньованих машин,
  • 5 артилерійських систем і мінометів,
  • 2 реактивні системи залпового вогню,
  • 1 протитанковий ракетний комплекс,
  • 4 безпілотники,
  • 10 одиниць автомобільної техніки.

Крім цього, було знищено 11 складів боєприпасів російських загарбників.

Війна в Україні

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заінтригував заявою про отримання нової зброї. Наша держава очікує отримання нових оборонних пакетів, до яких входитимуть артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Вересень може бути потужним для України.

Раніше повідомлялося, що українські бійці знищили штурмову групу окупантів під Бахмутом. Колишній командир полку "Азов" розповідає, що окупанти зазнають шалених втрат на полі бою.

Також раніше повідомлялося, що Білий дім розглядає важливе посилення України. У Вашингтоні зростає підтримка надання ракетних касетних боєприпасів, які можуть вражати глибше, ніж артилерійські версії.

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війна в Україні вторгнення Росії
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