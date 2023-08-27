"Потужний вересень для України": Зеленський заінтригував заявою про отримання нової зброї

Наша держава очікує отримання нових оборонних пакетів, до яких входитимуть артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування.

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Зеленський заінтригував заявою про отримання нової зброї/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ОПБр імені Богдана Хмельницького

Україна може отримати від західних партнерів нові оборонні пакети. Партнери поінформовані про потреби українських військових у зброї та техніці і зараз перебувають у процесі прийняття рішень.

Захисники України можуть отримати більше артилерії, бронетехніки, а також системи протиповітряної оборони, ракети і засоби для розмінування. Вересень цього року може стати для нас дуже потужним у плані отримання нової зброї і не тільки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Уже почали готувати потужний вересень для України. Наша міжнародна активність буде не меншою, ніж цими тижнями. Перше – наш захист. Нові оборонні пакети для українських воїнів. Артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Кожен із партнерів поінформований про наші потреби. Очікуємо рішень", – зазначив президент України.

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Він наголосив, що продовжуються переговори щодо безпекових гарантій для України. Уже скоро будуть наступні раунди перемовин. Зеленський анонсував, що до спільної безпекової архітектури приєднаються нові країни.

Глава Української держави нагадав, що восени відбудеться перший Форум оборонних індустрій. Також відбувається підготовка участі нашої держави у міжнародних заходах, зокрема в сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Зеленський наголосив, що незмінним пріоритетом також залишається продовольча безпека світу, тому упродовж наступного тижня відбудеться декілька нарад з цих питань.

Також український президент додав, що продовжується робота над посиленням санкційного тиску на країну-агресорку Росію. Він нагадав, що днями США ухвалили нові санкції проти російських фізичних і юридичних осіб, які були залучені до злочинної депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій.

"Працюємо над аналогічними санкційними кроками партнерів. Депортація дітей, свідоме й системне намагання позбавити їх будь-якого зв’язку з рідними, намагання навчити їх ненависті до рідної країни – це російська геноцидна політика, яка заслуговує на однакове засудження всіма у світі. І я дякую кожній державі, кожному лідеру та всім міжнародним інституціям, які допомагають нам у відновленні справедливості. Об’єднаний світ сильніший, ніж агресор. У вересні єдності буде ще більше", – зазначив Зеленський.

Військова допомога Україні

Раніше Зеленський зазначав, що в Україну заходять техніка, артилерія і ППО, скоро будуть новини. Також він додав, що Київ веде активну роботу на військовому і дипломатичному фронтах, СБУ перевіряють діяльність військкоматів.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков назвав число літаків F-16 для ЗСУ і терміни передачі. Міністр оборони України зазначив, що в коаліцію входять не тільки ті країни, які мають F-16, як, наприклад, Канада.

Зеленський заявив, що три країни передадуть F-16 для української армії – Данія, Нідерланди, Норвегія. Президент також висловив вдячність США, адже літаки F-16 є американською технологією.

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