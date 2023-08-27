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Касетні снаряди і не тільки: Білий дім розглядає важливе посилення України - WP

Аліна Дембіцька
27 серпня 2023, 18:26 оновлено 27 серпня, 18:26
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У Вашингтоні зростає підтримка надання ракетних касетних боєприпасів, які можуть вражати глибше, ніж артилерійські версії.
ЗСУ
Білий дім розглядає важливе посилення України / Колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка Росія проти України, ймовірно, перенесеться і на наступний рік. Тож наразі головне завдання для адміністрації Байдена – безперервна допомога Україні задля просування вперед. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що українські захисники навряд чи зможуть досягти Чорного моря та перекрити сухопутний шлях до Криму впродовж осінньо-зимового періоду, як це раніше планувалося.

Водночас американські державні діячі залишаються на позиції, що українські сили можуть значно підорвати російську оборону протягом поточного року, враховуючи їх просування за межі перших і других ліній оборони. Але вирішального удару Україна, напевно, не завдасть до кінця року. Це означає, що ця виснажлива війна продовжиться і в 2024 році.

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"Оскільки представники адміністрації Байдена оцінюють ймовірність того, що війна триватиме в наступному році і, можливо, надалі, вони розглядають кілька важливих посилень для України. У Вашингтоні зростає підтримка надання ракетних касетних боєприпасів, наприклад, які можуть вражати глибше, ніж артилерійські версії, які Сполучені Штати почали постачати минулого місяця", - підкреслює видання.

Як пише WP, Сполучені Штати наполегливо працюють над посиленням обороноздатності України. Винищувачі F-16, які почнуть надходити за кілька місяців, будуть частиною цього, але офіційні особи США співпрацюють із союзниками над багатьма іншими системами озброєння.

Військова допомога Україні

Нещодавно на Заході анонсували потужну допомогу для України. Так, Лондон уклав три контракти на поставку Україні засобів протиповітряної оборони на суму понад 114 мільйонів доларів. Свою допомогу Україні на суму понад 270 мільйонів євро затвердила й Швеція. У межах пакету ЗСУ отримають боєприпаси і запчастини на близько 90 мільйонів євро.

Раніше США також оголосили про новий пакет допомоги для ЗСУ. У пакет на на $200 млн увійшли боєприпаси для артилерії і систем ППО, протитанкові засоби, додаткове обладнання для розмінування, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Раніше Німеччина передала Україні ще дві установки Patriot. Також в пакет, заявленому на сайті Міністерства оборони ФРН, увійшли Bandvagn, 155 мм боєприпаси, БПЛА VECTOR і інженерне обладнання.

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війна в Україні війна Росії та України
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