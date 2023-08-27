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Українські бійці знищили штурмову групу окупантів під Бахмутом

Юлія Куришко
27 серпня 2023, 14:16 оновлено 27 серпня, 14:20
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Колишній командир полку "Азов" розповідає, що окупанти зазнають шалених втрат на полі бою.
Українські бійці знищили штурмову групу окупантів під Бахмутом
ЗСУ знищили штурмову групу окупантів / колаж: Главред, фото: 24 ОМБр, 3 окрема штурмова бригада

Колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 штурмової бригади Максим Жорін розкрив про успішну атаку українських військових на Бахмутському напрямку.

За його словами, унаслідок успішної атаки ворог зазнав таких втрат: двоє загиблих, семеро поранених, старший групи отримав важке поранення з ампутацією, передає 24 канал.

"Приблизно раз на два дні повністю міняється ворожий склад. Ми за добу - пів доби знищуємо, вони заганяють знову нову - і так по колу з півтора тижня", - розповів Жорін.

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За словами колишнього командира полку "Азов" окупанти зазнають шалених втрат, попри щільну підтримку артилерії та авіації. Вони вже не так погано оснащені, але досі не навчені.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ активно просуваються на півдні. Найбільш активні бойові дії тривають на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Проте у росіян нічого не виходить.

ЗСУ готують потужний удар по другій лінії оборони окупантів на Запоріжжі. Зараз українські сили просуваються через найскладнішу серію підготовлених російських оборонних позицій.

ЗСУ просунулися в Запорізькій області, в РФ кажуть про критичний момент. Сили оборони України наблизилися до другої лінії "оборони" окупантів Росії в Запорізькій області, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

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війна в Україні Бахмут
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