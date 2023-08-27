Українські бійці знищили штурмову групу окупантів під Бахмутом

Колишній командир полку "Азов" розповідає, що окупанти зазнають шалених втрат на полі бою.

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ЗСУ знищили штурмову групу окупантів / колаж: Главред, фото: 24 ОМБр, 3 окрема штурмова бригада

Колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 штурмової бригади Максим Жорін розкрив про успішну атаку українських військових на Бахмутському напрямку.

За його словами, унаслідок успішної атаки ворог зазнав таких втрат: двоє загиблих, семеро поранених, старший групи отримав важке поранення з ампутацією, передає 24 канал.

"Приблизно раз на два дні повністю міняється ворожий склад. Ми за добу - пів доби знищуємо, вони заганяють знову нову - і так по колу з півтора тижня", - розповів Жорін. відео дня

За словами колишнього командира полку "Азов" окупанти зазнають шалених втрат, попри щільну підтримку артилерії та авіації. Вони вже не так погано оснащені, але досі не навчені.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ активно просуваються на півдні. Найбільш активні бойові дії тривають на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Проте у росіян нічого не виходить.

ЗСУ готують потужний удар по другій лінії оборони окупантів на Запоріжжі. Зараз українські сили просуваються через найскладнішу серію підготовлених російських оборонних позицій.

ЗСУ просунулися в Запорізькій області, в РФ кажуть про критичний момент. Сили оборони України наблизилися до другої лінії "оборони" окупантів Росії в Запорізькій області, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

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