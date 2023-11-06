ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Херсонщини: в ISW розкрили деталі

Українські сили просунулися до південно-західного кута сонячної електростанції біля Підстепного і утримують позиції в будинках у Кринках.

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ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Херсонщини / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, УНІАН

Сили оборони України продовжували наступальні дії та досягли підтверджених успіхів на лівому березі Херсонської області 5 листопада. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW повідомляють, що геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що українські сили незначно просунулися до південно-західного кута сонячної електростанції біля Підстепного (12 км на схід від міста Херсона і 3 км від річки Дніпро).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, підтверджують, що українські сили утримують позиції в будинках в Кринках (30 км на схід від міста Херсона і 2 км від річки Дніпро).

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Російський військовий блогер стверджував, що позиційні бої йдуть в Кринках і вздовж лінії Піщанівка - Пойма (10 км на схід від Херсона і 4 км від р. Дніпро).

Тим часом у Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмута і в Мелітополі (Запорізька область).

Геолокаційні кадри вказують на те, що українські війська здійснили обмежене просування на захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного на заході Запорізької області), а також на східному березі Херсонської області поблизу Підстепного (12 км на схід від міста Херсона і 3 км від Дніпра) і в Кринках (30 км на схід від Херсона і 2 км від р. Дніпро).

Ситуація на Херсонщині - останні новини

1 листопада повідомлялося, що українські військові продовжують утримувати позиції в Кринках і поблизу Антонівського шосе, а також залізничних мостів. Також ЗСУ намагалися прорвати російську оборону в районі Піщанівки і Пойми у Херсонській області.

4 листопада прессекретар Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти не припиняють артилерійських обстрілів по правобережній частині Херсонської області. Збройні Сили України відповідають на це, намагаючись відтіснити ворога подалі від річки Дніпро і тим самим зменшити удари росіян по мирному населенню.

Гуменюк також зазначила, що Сили оборони України намагаються вести бойові дії максимально ефективно для тих ділянок фронту, де це доречно. Втім, говорити про фізичне та географічне просування на лівому березі Херсонської області ще рано.

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