Потужний удар ЗСУ по Керчі: в ISW оцінили наслідки для окупантів

Ракетний удар пошкодив корвет проекту 22800 "Каракурт" на верфі. При цьому ступінь пошкоджень корабля поки неясна.

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ЗСУ атакували основне ремонтне підприємство ЧФ РФ в Криму / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay.com, twitter.com/truth_hounds

У суботу, 4 листопада, українські військові атакували морську та портову інфраструктуру російських загарбників на суднобудівному заводі "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили: свіжі супутникові знімки показують, що удар пошкодив корвет проекту 22800 "Каракурт" на верфі. При цьому ступінь пошкоджень корабля поки неясна.

Завод "Затока" планував побудувати 14 бойових кораблів, призначених для ЧФ в період з 2016 по 2021 рік, серед яких вісім - проекту 22800 "Каракурт". Однак станом на цей рік з верфі було спущено лише три корвети.

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Як відомо, судноремонтний завод "Залив" є найбільшою верф'ю в Східній Європі та, ймовірно, основним ремонтним підприємством ЧФ РФ в тимчасово окупованому Криму після успішного удару ЗСУ по "Севморзаводу" в Севастополі 13 вересня 2023 року.

За словами аналітиків, масштаби збитків поки точно незрозумілі. На думку експертів, удар, найімовірніше, не завдав шкоди, яка б порушила його діяльність в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Тим часом громадська організація Truth Hounds опублікувала супутникове фото корабля в тимчасово окупованій Керчі, в який влучила українська ракета.

"На сьогоднішніх знімках видно, що сталося, щонайменше, одне видиме влучання у корабель, і для ліквідації наслідків було переміщено ще один кран", – йдеться у підписі до фото, зробленого 5 листопада.

​Супутникові знімки з Керчі / Фото: twitter.com/truth_hounds

Знімок, зроблений 31 жовтня, до ракетного удару:

Супутникові знімки з Керчі / Фото : twitter.com/truth_hounds

Удар по Керчі - що відомо

У тимчасово окупованому Криму в суботу, 4 листопада, пролунали вибухи, окупанти оголошували повітряну тривогу.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук пояснив, що причина вибухів – ракетний удар, який завдали українські військові за інфраструктурою суднобудівного заводу "Затока" в Керчі, де стояв один з найсучасніших кораблів російського Чорноморського флоту.

Олещук також підтвердив, що українські воїни вразили один з найсучасніших кораблів Чорноморського флоту країни-агресора Росії – носій крилатих ракет "Калібр".

До цього у Мережі писали, що результаті удару постраждав малий ракетний корабель окупантів РФ Аскольд проекту 22800 Каракурт. Інформацію про приліт по суднобудівному заводу в Керчі підтвердив і Центр національного опору.

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