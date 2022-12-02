"Перемога відкладається": Україна втратила шанс закінчити гарячу фазу війни до кінця 2022 року – Жданов

Жданов заявив, що закінчення гарячої фази у війні "переноситься" на літо 2023 року/ 93-я ОМБр Холодний Яр, Главред

Про те, коли Україна може здобути перемогу у війні проти Росії, можна робити висновки, ґрунтуючись на темпах постачання зброї українській армії від західних партнерів.

Україна мала шанс закінчити гарячу фазу війни до кінця 2022 року, проте такий сценарій уже не вийде втілити у життя. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю "Обозревателю".

Через недостатню кількість озброєння терміни, упродовж яких можливо закінчити гарячу фазу війни, переносяться на літо 2023 року.

"За великим рахунком, ми мали шанс закінчити гарячу фазу війни до кінця цього року, але нас не забезпечили озброєнням. І тепер ми відкладаємо цей шанс ще на пів року, на літо 2023-го. Дадуть озброєння, все буде гаразд. Не дадуть озброєння – знову буде позиційна війна на виснаження, причому з обох сторін", – зазначає Жданов.

Раніше Жданов зазначав, що проведення нової хвилі мобілізації в РФ не врятує російський наступ в Україні. Друга хвиля "відловлювання" росіян на фронт більшою мірою спрацює проти самої країни-агресорки Росії.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому мобілізовані окупанти небоєздатні. Мобілізовані російські загарбники не здатні ефективно вести бої. Після двотижневої підготовки на полігоні вони можуть лише сидіти в окопі та стріляти по сторонах або ж іти на українських військових напролом, поки їх не вб’ють.

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