Відмовників - у в'язницю, а "двохсотих" спалюють у курнику: у окупантів почалася паніка на Запоріжжі

В окупантів почалася паніка на Запоріжжі / УНІАН

Російські солдати бояться загинути на війні проти України і все частіше намагаються знайти спосіб, як повернутися додому.

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація в Telegram, у лікарні Мелітополя зараз перебувають окупанти з діагнозом "защемлення хребта".

Росіяни стверджують, що така проблема у них виникла через важкі бронежилети. І тепер вони просять, щоб їх звільнили від участі в бойових діях.

А ось в селищі міського типу Кам'янка Пологівського району приміщення училища росіяни перетворили на в'язницю, в якій тримають своїх військовослужбовців, які відмовляються воювати. В колишньому курнику поблизу селища росіяни спалюють своїх же загиблих на полі бою. Місцеві також повідомляють, що загарбники планують перепис населення.

читайте такожЇхали вбивати дітей - померли самі: на Запоріжжі ЗСУ знищили екіпаж ворожої БМП і взяли трофейПрес-служба Запорізької ОВА зазначає - така поведінка окупантів свідчить про те, що вони не хочуть воювати. А значить, в моральному протистоянні ЗСУ вже перемогли.

Нагадаємо, бійці Збройних сил України в Запорізькій області на окремих ділянках зуміли просунутися вперед і закріпитися на нових рубежах.

Також повідомлялося, що російські окупанти в Запорізькій області наступали в районі міста Оріхів, але зазнали великих втрат - більше сотні вбитих військовослужбовців 1-го армійського корпусу були доставлені в центральний морг тимчасово окупованої Горлівки.

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