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Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися в найближчі тижні - Подоляк

17 березня 2022, 16:19

Узгодження спірних моментів може зайняти від декількох днів до півтора тижнів.

Зеленський, Путін
Зеленський і Путін / Reuters

Радник президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк заявив, що підписання договору між Україною і Росією завершить гостру фазу конфлікту, проте не зупинить війну.

В інтерв'ю Подоляк заявив, що узгодження спірних моментів може зайняти від декількох днів до півтора тижнів.

"Поки що і російська, і українська делегації стоять на своїх позиціях. Узгодження спірних моментів може зайняти від декількох днів до півтора тижнів. За цей час ми повинні наблизитися до укладення мирної угоди. Враховуючи, перш за все, інтереси України, яка зазнала величезної руйнації з боку РФ", - сказав Подоляк.

Підписання мирного договору може завершити гостру фазу конфлікту і дозволить перейти до відновлення країни. Серед вимог України - негайне припинення вогню і виведення російських військ.

За словами Михайла Подоляка, після підписання угоди для обох сторін набуде чинності Віденська конвенція. Вона каже, що мирний договір може бути анульований, якщо воюючі держави не виведуть свої війська з території противника.

Радник президента заявив, що НАТО не здатне зупинити Росію, тому Україна хоче створити нову коаліцію, яка зупинить Росію, якщо та знову захоче на кого-небудь напасти.

"Нам дуже важливо, щоб підписана угода не суперечила міжнародним договорам або Конституції України і Росії", - зазначив радник Зеленського.

За словами Подоляка, останнім часом російська делегація пом'якшилася і стала більш об'єктивною.

"Немає ні хамства, ні грубості, властивих російській владі. Звичайно, їх світогляд спотворено власною пропагандою... і це найбільша проблема. 70-80 відсотків росіян, в тому числі беруть участь в переговорному процесі, вірять в пропагандистські міфи", - заявив Михайло Подоляк.

Він запевнив, що більшість початкових бажань Росії на переговорах вже не розглядаються.

Де і коли можуть пройти переговори Зеленського і Путіна

Україна готова до проведення такої зустрічі в будь-якій країні, крім Росії. На думку Подоляка, відмова від подібної розмови дозволить Володимиру Путіну знищити Київ.

"Зустріч президента Володимира Зеленського і Путіна може відбутися, можливо, протягом найближчих тижнів, після завершення роботи над угодою", - додав він.

читайте також"Чим жорсткіші ультиматуми, тим більший опір народу": Подоляк про переговори з Росією

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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