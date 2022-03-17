Німеччина виступила проти України в НАТО і затягує вступ до ЄС: Зеленський розніс Берлін

Зеленський подякував тим політикам і бізнесу у Німеччині, які розуміють, що відбувається / Фото Reuters

Федеративна Республіка Німеччина бере участь у будівництві нової стіни у Європі, коли затягує вступ України до Євросоюзу та НАТО. Німецькі компанії продовжили співпрацювати з Росією, яка використовує Берлін та інші держави, щоб фінансувати війну. Українська держава вдячна тим німецьким політикам і бізнесу, які вирішили підтримати Київ. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час виступу перед депутатами Бундестагу в четвер, 17 березня, він розповів про те, що в німецькій державі багато дійових осіб не хочуть впроваджувати необхідні обмеження проти Росії.

"Звертаюся до вас після трьох тижнів повномасштабного вторгнення. Після того як загинули тисячі українців... Після того як ми побачили, скільки зв'язків ваші компанії залишили з Росією, з державою, яка використовує вас та інші країни, щоб фінансувати війну", - сказав Зеленський.

Гарант акцентував увагу на тому, що Німеччина, яка виступила проти швидкої інтеграції України із Заходом, несе частину відповідальності за ситуацію в українській державі. Раніше ФРН виступала і проти приєднання Києва до НАТО.

"Коли ми запитували вас – що повинна зробити Україна, щоб стати членом НАТО, чули у відповідь – такого рішення на столі немає і не буде. І ви затягуєте і зараз питання про вступ України до Євросоюзу. Для вас це політика. А насправді це камені, камені для нової стіни (що розділяє Європу)", - пояснив глава держави.

При цьому він подякував політичним діячам і бізнесу у Німеччині, які все розуміють і підтримують Україну.

"Я вдячний німецькому бізнесу, який поставив мораль вище економіки. Вдячний політикам, які між грошима Росії і смертями українських дітей вибирають життя... Тим, хто знає, що Україна буде у Євросоюзі", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до Німеччини з проханням допомогти зупинити збройну агресію Росії проти України. Він закликав канцлера Шольца і німецьку державу продемонструвати лідерство.