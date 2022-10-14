Все залежить від допомоги Заходу: дипломат розповів, чи закінчиться війна в найближчий рік

Дипломат розповів, чи закінчиться війна в найближчий рік/ колаж УНІАН

Дипломат, керівник Центру дослідження Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів у інтерв'ю Главреду, що терміни закінчення україно-російської війни (особливо в найближчий рік) безпосередньо залежать від обсягу допомоги, які західні союзники надають офіційному Києву.

"Це буде залежати від того, наскільки інтенсивною буде допомога з боку Заходу, наскільки рішучою буде його позиція. Не ці безглузді заяви ні про що, про які ми згадували вище і які лише стимулюють Путіна, а дуже конкретна допомога Збройним силам України, щоб вони могли виконати свою місію по захисту країни і цих політиків, які так цинічно говорять абсолютно бездарні і безглузді речі", ‒ сказав він.

Проблеми путінського режиму

Військова агресія РФ в Україні призвела до ситуації, при якій, здавалося б, зацементований за 20 минулих років путінський режим почав відчувати проблеми.

І, більше того, опоненти кривавого диктатора Путіна вважають, що досить високі шанси на його відставку. Але всі сходяться на тому, що на майбутнє режиму впливати буде тільки обстановка на фронтах російсько-української війни.

Як говорив відомий експерт і шведський дослідник РФ Штефан Хедлунд, поразка РФ у війні проти України обов'язково призведе до серйозних наслідків. Аж до громадянської війни і краху державного ладу.

Але, за Хедлундом, є і третій сценарій - збереження путінського режиму Путіна зі "структурною мілітаризацією". При цьому, що характерно, кожен з трьох сценаріїв означає серйозні проблеми в економіці РФ.

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