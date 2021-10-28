В Україні новий рекорд з вакцинації: скільки саме щеплень і якими вакцинами

В Україні новий рекорд з вакцинації / УНІАН

У середу, 27 жовтня, від коронавірусу COVID-19 вакцинували 291 985 осіб. Зокрема, першу дозу отримали 212 684 особи, другу – 79 301 особа. Про це розповіли представники пресслужби МОЗ.

За даними відомства, минулого тижня 94% госпіталізованих з COVID-19 не мали щеплення.

Всього з початку кампанії від коронавірусу імунізували 9 576 177 осіб, з них:

отримали одну дозу - 9 576 175 осіб;

повністю імунізовані і отримали дві дози-7 217 383 людини (з них дві людини отримали одну дозу за кордоном).

Загалом по всій Україні зробили 16 793 558 щеплення від коронавірусу. Були використані такі вакцини:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Coronavac – 2 779 207;

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 961 145;

AstraZeneca – 1 225 916;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680;

Moderna – 1 102 042.

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Нагадаємо, станом на ранок четверга, 28 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 2 851 804 випадки коронавирусної інфекції.

Виявлено за минулу добу 26 071 хворий, з них 1 830 – діти. Госпіталізували 5 366 пацієнтів.

Від 19 в країні за минулу добу померли 576 осіб, одужали-10 006,