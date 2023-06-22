Росіяни зганьбились, запустивши новий 'вкид' про 'смерть' Залужного

Російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що доказів того, що Залужний живий, нібито нема.

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Росіяни запустили новий "вкид" про "смерть" Залужного / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео

Російські пропагандисти розповсюджують фейкову інформацію. Цього разу вони знову поширюють маячню про нібито "смерть" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це повідомляє SPRAVDI.

Ворог розповсюджує у Facebook рекламу з використанням фейку про нібито заяву МЗС. Там стверджують, що міністерство опублікувало "офіційну заяву" щодо "смерті" Залужного.

Цікаво те, що "смерть" Залужного спростовує не Міноборони, а МЗС. До того ж пропагандисти забули, що українською мовою потрібно писати ЗСУ замість "ВСУ".

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Пропагандисти поширюють "вкиди" про те, що досі нібито не було доказів того, що Залужний живий. Вони не взяли до уваги те, що головнокомандувач вже публікував нові фото та відео. Цю інформаційну кампанію росіяни запустили 5 червня.

Фейки РФ про військове керівництво України

Раніше у російських пропагандистських ЗМІ та Telegram-каналах поширили інформацію про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "важко поранено" після ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. У РФ нафантазували, що Залужний нібито отримав травму голови та осколкові поранення.

Окрім того, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бойовики нібито ліквідували командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру. Однак керівник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашковський заявив, що це фейк.

Пізніше російські пропагандисти сфабрикували ганебний фейк про очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Росіяни використали логотип відомого українського ЗМІ, яке нібито і повідомило про смерть головного розвідника України.

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