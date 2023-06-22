УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росіяни зганьбились, запустивши новий "вкид" про "смерть" Залужного

Ангеліна Підвисоцька
22 червня 2023, 22:21 оновлено 22 червня, 22:29
381
Російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що доказів того, що Залужний живий, нібито нема.
Росіяни зганьбились, запустивши новий 'вкид' про 'смерть' Залужного
Росіяни запустили новий "вкид" про "смерть" Залужного / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео

Російські пропагандисти розповсюджують фейкову інформацію. Цього разу вони знову поширюють маячню про нібито "смерть" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це повідомляє SPRAVDI.

Ворог розповсюджує у Facebook рекламу з використанням фейку про нібито заяву МЗС. Там стверджують, що міністерство опублікувало "офіційну заяву" щодо "смерті" Залужного.

Цікаво те, що "смерть" Залужного спростовує не Міноборони, а МЗС. До того ж пропагандисти забули, що українською мовою потрібно писати ЗСУ замість "ВСУ".

відео дня

Пропагандисти поширюють "вкиди" про те, що досі нібито не було доказів того, що Залужний живий. Вони не взяли до уваги те, що головнокомандувач вже публікував нові фото та відео. Цю інформаційну кампанію росіяни запустили 5 червня.

Фейки РФ про військове керівництво України

Раніше у російських пропагандистських ЗМІ та Telegram-каналах поширили інформацію про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "важко поранено" після ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. У РФ нафантазували, що Залужний нібито отримав травму голови та осколкові поранення.

Окрім того, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бойовики нібито ліквідували командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру. Однак керівник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашковський заявив, що це фейк.

Пізніше російські пропагандисти сфабрикували ганебний фейк про очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Росіяни використали логотип відомого українського ЗМІ, яке нібито і повідомило про смерть головного розвідника України.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії ИПсО Валерій Залужний
Реклама

Головне за день

"Буде так само, як восени": Зеленський відверто зізнався про контрнаступ

"Буде так само, як восени": Зеленський відверто зізнався про контрнаступ

20:38 Україна
"До кінця року": Сотник розповів, коли закінчиться війна в Україні

"До кінця року": Сотник розповів, коли закінчиться війна в Україні

19:47 Україна
"Ми разом повинні замучити Путіна": Дуда різко висловився на адресу президента РФ

"Ми разом повинні замучити Путіна": Дуда різко висловився на адресу президента РФ

18:25 Світ
Всі головні новини

Останні новини

23:22

"Щодня наближав перемогу": окупанти вбили українського кікбоксера

23:08

Чоловік здивував усіх: ось для чого потрібна додаткова дірка у верхній частині кросівокВідео

22:52

Лайма Вайкуле прямо розповіла про позицію Пугачової щодо війни РФ проти України

22:21

Росіяни зганьбились, запустивши новий "вкид" про "смерть" Залужного

22:17

Леся Нікітюк розсекретила вагу і пожартувала з шанувальниками

Путін боїться наступу ЗСУ, в Кремлі підгорає, готується перезавантаження влади - СотникПутін боїться наступу ЗСУ, в Кремлі підгорає, готується перезавантаження влади - Сотник
21:40

Від чого залежить, чи полетить долар за 40 грн: експерт назвав головний фактор

21:31

"Несуть значні втрати": Маляр розповіла про важкі бої ЗСУ з окупантами

20:38

"Буде так само, як восени": Зеленський відверто зізнався про контрнаступ

20:28

Чи можуть дати повістку студенту на канікулах або в академвідпустці: пояснення

Реклама
20:02

"Ми не руйнуємо інфраструктуру": в Україні відповіли на удари по Чонгарському мосту

19:57

Лідери Євросоюзу хочуть надати Україні 50 млрд євро - Bloomberg

19:47

"До кінця року": Сотник розповів, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

19:22

Навіщо хитрі господині завжди тримають на кухні 1 баночку кока-коли: результат здивує всіх

19:20

Чонгарський міст вже передає окупантам поганий привітПогляд

19:17

"Навіщо тобі лякали неросійські": расистка Распутіна відправила ганебне голосове доньці

19:16

Дочка Пугачової Орбакайте з дітьми пораділа закордонному відпочинку в Італії

18:29

Жінка у Львові пішла на масаж і впала в кому: що сталося

18:25

"Ми разом повинні замучити Путіна": Дуда різко висловився на адресу президента РФВідео

18:16

Режисер-воїн Сеітаблаєв розлучився з дружиною і показав нову кохану

18:08

Росія готує теракт на ЗАЕС: якими будуть наслідки і що робити під час вибуху

Реклама
17:56

Як зберегти зелень свіжою: жінка показала напрочуд простий лайфхакВідео

17:37

Деякі умови вже виконані: Україна наближається до переговорів про членство в ЄС

17:25

Ветеринар ледь не помер від сміху: доктор завзято сміявся, почувши кличку собаки

17:07

Вріже потужна спека з дикими зливами: в Україну мчить справжня пекельна погода

16:59

Родина одеського військкома придбала в Іспанії віллу та автівки на мільйони доларів

16:38

Людина п'є Кока-колу кожен день: в чому шкода і небезпека

16:35

Напій богів з жовтої бочки: як робили легендарний квас в СРСР

16:28

Такі кабачки смачніше, ніж м'ясо в 100 разів: шалено смачний рецепт за копійки

16:15

"Головна баба-пліткарка": Володимир Остапчук "наїхав" на Славу Дьоміна

16:13

"Що я буду доводити?": Винник пояснив, чому зник з поля зору фанатокВідео

16:02

Місячний календар на липень 2023: в який день липня не можна нічого купувати

15:50

"Це брехня": у Кремлі відповіли на заяву Зеленського про теракт Росії на ЗАЕС

15:43

Світ знайде спосіб ліквідувати Путіна - Зеленський

15:38

Про можливий теракт на Запорізькій АЕС: чи натисне Путін червону кнопкуПогляд

15:26

2 неймовірно дешевих способа, як прибрати з одягу плями від трави

15:25

Як правильно зберігати хліб влітку: хитрий спосіб допоможе в дику спекуВідео

15:14

Як найкраще зберегти кріп на зиму: незвичайні способи

14:58

"Я дівчинка": Слава Камінська виправдалася за відмову повертатися в Україну

14:56

Зеленський заборонив російські та білоруські книжки в Україні

14:48

"Роблю це щороку": чоловік показав, як врятувати помідори від шкідниківВідео

Реклама
14:15

Шойгу "замилив очі" Путіну, що до кінця червня збере "резервну армію"

14:07

У Путіна готові підірвати ЗАЕС, і тоді Захід піде війною на Росію - СотникВідео

13:35

Що відбувається з людиною, яка регулярно п'є молоко

13:20

"Козаченько слово тримає" : де проходить службу Віталій Козловський

13:12

Суд закрив провадження, за допомогою якого кредитори хотіли захопити зерновий термінал в Одесі актуально

12:59

Кубраков оголосив про міжнародне партнерство We build Ukraine з відбудови України

12:56

"Зовсім погана": Валюху зі Сватів знайшли в поїзді в неадекватному стані

12:51

Прискорений вступ України до НАТО: Шольц розкрив плани щодо допомоги Києву

12:46

Для чого корисно їсти вишню: як проста ягода покращує сон

12:26

Ні копійки за душею: 3 знака зодіаку, які не вміють збирати гроші

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волосся
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти