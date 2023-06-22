УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Щодня наближав перемогу": окупанти вбили українського кікбоксера

Ангеліна Підвисоцька
22 червня 2023, 23:22 оновлено 22 червня, 23:33
1
Український військовий Максим Бодрусь загинув під час наступу на Запорізькому напрямку.
Максим Бордусь
На фронті загинув військовий Максим Бодрусь / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Російські окупанти вбили українського військового - чемпіона України з кікбоксингу Максима Бордуся "Кинжал". Про це повідомяється на сайті Спортивного комітету України "Янголи спорту".

Максим був переможцем і призером десятків турнірів.

Він загинув 11 червня у боях проти російських окупантів.

відео дня

"Щодня наближав перемогу України зі зброєю в руках, але сам її не побачить. Завжди усміхнений і готовий прийти на допомогу у будь-який момент - таким пам’ятають його товариші у спортивному колі", - йдеться у повідомленні.

На сайті президента з'явилась петиція з проханням присвоїти загиблому військовому звання Героя України. Максим навіки залишиться молодим. Він народився 2000 року у Києві, а 2022 року добровільно пішов на фронт захищати країну.

Він воював у складі 112 бригади ТРО, а потім відправився на Лиманський напрямок. У березні цього року він перейшов у штурмову бригаду "Азов".

"Після двох місяців підготовки він разом зі своїм підрозділом з завданням наступальних дій відправився на Запорізький напрямок. Але...на жаль, це був останній напрямок в його житті. Максим загинув від ворожого снаряду, виконуючи бойове завдання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні загинув радіотелефоніст батальйону морської піхоти ЗСУ Юрій Пивовар. У вересні воїну повинно було виповнитися 38 років. Життя захисника України обірвалося 30 травня біля села Покровка в Дніпропетровській області.

Також на війні з російськими окупантами загинув 36-річний матрос Володимир Вавелюк. Воїн Військово-Морських сил ЗСУ був з Камінь-Каширського на Волині. Свій останній бій захисник України прийняв у Донецькій області.

Інші новини:

Реклама

Головне за день

"Буде так само, як восени": Зеленський відверто зізнався про контрнаступ

"Буде так само, як восени": Зеленський відверто зізнався про контрнаступ

20:38 Україна
"До кінця року": Сотник розповів, коли закінчиться війна в Україні

"До кінця року": Сотник розповів, коли закінчиться війна в Україні

19:47 Україна
"Ми разом повинні замучити Путіна": Дуда різко висловився на адресу президента РФ

"Ми разом повинні замучити Путіна": Дуда різко висловився на адресу президента РФ

18:25 Світ
Всі головні новини

Останні новини

23:22

"Щодня наближав перемогу": окупанти вбили українського кікбоксера

23:08

Чоловік здивував усіх: ось для чого потрібна додаткова дірка у верхній частині кросівокВідео

22:52

Лайма Вайкуле прямо розповіла про позицію Пугачової щодо війни РФ проти України

22:21

Росіяни зганьбились, запустивши новий "вкид" про "смерть" Залужного

22:17

Леся Нікітюк розсекретила вагу і пожартувала з шанувальниками

Путін боїться наступу ЗСУ, в Кремлі підгорає, готується перезавантаження влади - СотникПутін боїться наступу ЗСУ, в Кремлі підгорає, готується перезавантаження влади - Сотник
21:40

Від чого залежить, чи полетить долар за 40 грн: експерт назвав головний фактор

21:31

"Несуть значні втрати": Маляр розповіла про важкі бої ЗСУ з окупантами

20:38

"Буде так само, як восени": Зеленський відверто зізнався про контрнаступ

20:28

Чи можуть дати повістку студенту на канікулах або в академвідпустці: пояснення

Реклама
20:02

"Ми не руйнуємо інфраструктуру": в Україні відповіли на удари по Чонгарському мосту

19:57

Лідери Євросоюзу хочуть надати Україні 50 млрд євро - Bloomberg

19:47

"До кінця року": Сотник розповів, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

19:22

Навіщо хитрі господині завжди тримають на кухні 1 баночку кока-коли: результат здивує всіх

19:20

Чонгарський міст вже передає окупантам поганий привітПогляд

19:17

"Навіщо тобі лякали неросійські": расистка Распутіна відправила ганебне голосове доньці

19:16

Дочка Пугачової Орбакайте з дітьми пораділа закордонному відпочинку в Італії

18:29

Жінка у Львові пішла на масаж і впала в кому: що сталося

18:25

"Ми разом повинні замучити Путіна": Дуда різко висловився на адресу президента РФВідео

18:16

Режисер-воїн Сеітаблаєв розлучився з дружиною і показав нову кохану

18:08

Росія готує теракт на ЗАЕС: якими будуть наслідки і що робити під час вибуху

Реклама
17:56

Як зберегти зелень свіжою: жінка показала напрочуд простий лайфхакВідео

17:37

Деякі умови вже виконані: Україна наближається до переговорів про членство в ЄС

17:25

Ветеринар ледь не помер від сміху: доктор завзято сміявся, почувши кличку собаки

17:07

Вріже потужна спека з дикими зливами: в Україну мчить справжня пекельна погода

16:59

Родина одеського військкома придбала в Іспанії віллу та автівки на мільйони доларів

16:38

Людина п'є Кока-колу кожен день: в чому шкода і небезпека

16:35

Напій богів з жовтої бочки: як робили легендарний квас в СРСР

16:28

Такі кабачки смачніше, ніж м'ясо в 100 разів: шалено смачний рецепт за копійки

16:15

"Головна баба-пліткарка": Володимир Остапчук "наїхав" на Славу Дьоміна

16:13

"Що я буду доводити?": Винник пояснив, чому зник з поля зору фанатокВідео

16:02

Місячний календар на липень 2023: в який день липня не можна нічого купувати

15:50

"Це брехня": у Кремлі відповіли на заяву Зеленського про теракт Росії на ЗАЕС

15:43

Світ знайде спосіб ліквідувати Путіна - Зеленський

15:38

Про можливий теракт на Запорізькій АЕС: чи натисне Путін червону кнопкуПогляд

15:26

2 неймовірно дешевих способа, як прибрати з одягу плями від трави

15:25

Як правильно зберігати хліб влітку: хитрий спосіб допоможе в дику спекуВідео

15:14

Як найкраще зберегти кріп на зиму: незвичайні способи

14:58

"Я дівчинка": Слава Камінська виправдалася за відмову повертатися в Україну

14:56

Зеленський заборонив російські та білоруські книжки в Україні

14:48

"Роблю це щороку": чоловік показав, як врятувати помідори від шкідниківВідео

Реклама
14:15

Шойгу "замилив очі" Путіну, що до кінця червня збере "резервну армію"

14:07

У Путіна готові підірвати ЗАЕС, і тоді Захід піде війною на Росію - СотникВідео

13:35

Що відбувається з людиною, яка регулярно п'є молоко

13:20

"Козаченько слово тримає" : де проходить службу Віталій Козловський

13:12

Суд закрив провадження, за допомогою якого кредитори хотіли захопити зерновий термінал в Одесі актуально

12:59

Кубраков оголосив про міжнародне партнерство We build Ukraine з відбудови України

12:56

"Зовсім погана": Валюху зі Сватів знайшли в поїзді в неадекватному стані

12:51

Прискорений вступ України до НАТО: Шольц розкрив плани щодо допомоги Києву

12:46

Для чого корисно їсти вишню: як проста ягода покращує сон

12:26

Ні копійки за душею: 3 знака зодіаку, які не вміють збирати гроші

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти