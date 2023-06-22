"Щодня наближав перемогу": окупанти вбили українського кікбоксера

Російські окупанти вбили українського військового - чемпіона України з кікбоксингу Максима Бордуся "Кинжал". Про це повідомяється на сайті Спортивного комітету України "Янголи спорту".
Максим був переможцем і призером десятків турнірів.
Він загинув 11 червня у боях проти російських окупантів.
"Щодня наближав перемогу України зі зброєю в руках, але сам її не побачить. Завжди усміхнений і готовий прийти на допомогу у будь-який момент - таким пам’ятають його товариші у спортивному колі", - йдеться у повідомленні.
На сайті президента з'явилась петиція з проханням присвоїти загиблому військовому звання Героя України. Максим навіки залишиться молодим. Він народився 2000 року у Києві, а 2022 року добровільно пішов на фронт захищати країну.
Він воював у складі 112 бригади ТРО, а потім відправився на Лиманський напрямок. У березні цього року він перейшов у штурмову бригаду "Азов".
"Після двох місяців підготовки він разом зі своїм підрозділом з завданням наступальних дій відправився на Запорізький напрямок. Але...на жаль, це був останній напрямок в його житті. Максим загинув від ворожого снаряду, виконуючи бойове завдання", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні загинув радіотелефоніст батальйону морської піхоти ЗСУ Юрій Пивовар. У вересні воїну повинно було виповнитися 38 років. Життя захисника України обірвалося 30 травня біля села Покровка в Дніпропетровській області.
Також на війні з російськими окупантами загинув 36-річний матрос Володимир Вавелюк. Воїн Військово-Морських сил ЗСУ був з Камінь-Каширського на Волині. Свій останній бій захисник України прийняв у Донецькій області.
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