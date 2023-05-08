Всі в паніці вантажать документи: окупанти терміново тікають зі Скадовська - Генштаб

Російські окупанти і так звана "влада" виїжджають з Херсонщини разом зі своїми сім'ями.

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Окупанти тікають зі Скадовська / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Вікіпедія

Російські окупанти бояться наближення українського контрнаступу. Вони "евакуюються" не тільки в Запорізькій області, а й у паніці тікають з Херсонської області. Окупаційна "влада" в паніці згортає роботу своїх "адміністрацій" в Скадовську. Про це заявили в Генштаб.

У ніч з 6 на 7 травня окупанти почали вантажити в машини всю документацію, оргтехніку та інше майно районної та міської "адміністрацій" Скадовська.

"Вже на ранок 7 травня разом із сім'ям місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації. Зараз подібна ситуація спостерігається в таких населених пунктах області, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне", - йдеться в повідомленні.

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У Генштабі переконані, що вся ця "евакуаційна" колона буде їхати не через Кримський міст, а через морський порт Бердянська.

"Евакуація" окупантів

Раніше полковник запасу Роман Світан говорив про те, що російські окупанти готуються до втечі з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

"Ці позиції неможливо утримати з військової точки зору, тому що місцевість там рівна, як дошка", - сказав Світанок.

Перед своєю втечею окупанти розмістили на ЗАЕС військову техніку та вибухівку у приміщенні турбінного відділення 4-го енергоблоку. У Держатомрегулюванні також зазначили, що мають інформацію про зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях ЗАЕС, зокрема в ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що окупанти можуть готувати "жест доброї волі". У Кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, як можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.

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