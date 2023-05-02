РФ може оголосити про новий "жест доброї волі": Резніков розкрив ймовірний сценарій

Окупанти можуть заявити про загрозу техногенної катастрофи на території своєї країни, не виключив міністр оборони.

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Олексій Резніков не виключає новий "жест доброї волі" з боку РФ / Фото: УНІАН, Українська Добровольча армія

Країна-агресор РФ може готувати нову здачу раніше захоплених територій України під приводом "жесту доброї волі", заявив міністр оборони Олексій Резніков.

При цьому у вигляді причини окупанти можуть заявити про загрозу техногенної катастрофи на території своєї країни, підкреслив він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в Кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, як можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.

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"Якщо вже поспостерігати за низкою публічних висловлювань на російських ресурсах, то можна побачити, що вже звучать фрази, мовляв: "Треба напевно закінчувати СВО", "Треба переходити до оборони", "Треба утримати наші "прибулі" території". Адже в разі чергового успіху української армії, який абсолютно очікуємо і для них, потрібно зрозуміти, як "продавати" у себе всередині, як подавати це народу? У них теж перегріті були очікування: Київ за три дні і так звані три тижні. І хоча пропаганда в РФ працює відмінно, але з кожним разом все складніше", — сказав глава МО.

Разом з тим він не виключив, що в Кремлі вже підшукують варіанти сценаріїв, як це "відіграти", і не виключено, що буде "жест доброї волі" під приводом якогось катаклізму.

"Це не мій прогноз, а роздум, але все ж я не здивуюся, якщо у них з'явиться в сценарії якась проблема, серйозного катастрофічного вигляду, техногенного, на території Росії. Скажімо, що-небудь станеться з електростанцією, гідроелектростанцією, АЕС, з ризики для населення, і це зажадає негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, в тому числі солдатів, і вони нібито зможуть пояснити людям, чому закінчують активні бойові дії в Україні, тобто їм доведеться озвучити "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму на території РФ", — додав Резніков.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц раніше заявив, що розв'язана Росією проти України війна зайшла в глухий кут. За його словами, Захід не буде чинити тиск на Київ і змушувати Україну йти на компроміс з агресором. Він закликав Путіна вивести війська з України, після чого переговори можуть стати можливими.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що в РФ залишилося часу до кінця весни, щоб спробувати досягти хоч якихось військових цілей в Україні. Він також припустив, що "вирішальна битва між РФ і Україною буде Цієї весни і стане останньою до закінчення цієї війни". Втім, конкретних свідчень на підтвердження своїх слів Буданов не надав.

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