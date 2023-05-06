"Евакуація" проходить занадто швидко: окупанти можуть готувати провокації на Запоріжжі - Федоров

Російські окупанти проводять так звану "евакуацію" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Однак ворог дуже поспішає, що може вказувати на підготовку до можливих провокацій на цих територіях. Про це в ефірі телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
За його даними "евакуаційні" автобуси від'їжджають з Токмака раз у 20-30 хвилин.
"Ця "часткова евакуація", яку вони оголосили, йде занадто швидко і є версія, що вони можуть готуватися для провокацій серед цивільних. Можемо це побачити на прикладі Токмака, де з учорашнього дня масово "евакуюють" людей", - сказав Федоров.
Більшість цих автобусів везуть окупантів, які переодяглися в цивільний одяг.
"В основному автобуси їдуть до Бердянська. Там залишають цивільних, а військових везуть далі до Маріуполя", - додав Федоров.
Окупанти погрожують повністю знеструмити місто і відключити водопостачання відразу після того, як почнеться контрнаступ ЗСУ.
"Ворог збирається прикриватися цивільним населенням як "живим щитом" і чинити провокації", - додав він
"Евакуація" окупантів
Раніше полковник запасу Роман Світан говорив про те, що російські окупанти готуються до втечі з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.
"Ці позиції неможливо утримати з військової точки зору, тому що місцевість там рівна, як дошка", - сказав Світанок.
Перед своєю втечею окупанти розмістили на ЗАЕС військову техніку та вибухівку у приміщенні турбінного відділення 4-го енергоблоку. У Держатомрегулюванні також зазначили, що мають інформацію про зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях ЗАЕС, зокрема в ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що окупанти можуть готувати "жест доброї волі". У Кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, як можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.
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