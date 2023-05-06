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"Евакуація" проходить занадто швидко: окупанти можуть готувати провокації на Запоріжжі - Федоров

Ангеліна Підвисоцька
6 травня 2023, 21:13 оновлено 6 травня, 21:18
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Російські окупанти погрожують знеструмити місто та відключити водопостачання одразу після початку контрнаступу ЗСУ.
російські окупанти
Окупанти готуються до провокацій у Запорізькій області / Колаж: Главред, фото : t.me/ivan_fedorov_melitopol, Міноборони РФ

Російські окупанти проводять так звану "евакуацію" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Однак ворог дуже поспішає, що може вказувати на підготовку до можливих провокацій на цих територіях. Про це в ефірі телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його даними "евакуаційні" автобуси від'їжджають з Токмака раз у 20-30 хвилин.

"Ця "часткова евакуація", яку вони оголосили, йде занадто швидко і є версія, що вони можуть готуватися для провокацій серед цивільних. Можемо це побачити на прикладі Токмака, де з учорашнього дня масово "евакуюють" людей", - сказав Федоров.

відео дня

Більшість цих автобусів везуть окупантів, які переодяглися в цивільний одяг.

"В основному автобуси їдуть до Бердянська. Там залишають цивільних, а військових везуть далі до Маріуполя", - додав Федоров.

Окупанти погрожують повністю знеструмити місто і відключити водопостачання відразу після того, як почнеться контрнаступ ЗСУ.

"Ворог збирається прикриватися цивільним населенням як "живим щитом" і чинити провокації", - додав він

"Евакуація" окупантів

Раніше полковник запасу Роман Світан говорив про те, що російські окупанти готуються до втечі з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

"Ці позиції неможливо утримати з військової точки зору, тому що місцевість там рівна, як дошка", - сказав Світанок.

Перед своєю втечею окупанти розмістили на ЗАЕС військову техніку та вибухівку у приміщенні турбінного відділення 4-го енергоблоку. У Держатомрегулюванні також зазначили, що мають інформацію про зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях ЗАЕС, зокрема в ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що окупанти можуть готувати "жест доброї волі". У Кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, як можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.

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