Окупанти готуються відходити з Херсонської та Запорізької областей - Світан

Російські окупанти готуються до українського контрнаступу. Вони будуть кидати сили на Донбас, щоб утримати контроль над населеними пунктами.

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Російські окупанти готуються відходити під час контрнаступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Російські окупанти готуються до потужного українського контрнаступу. Вони розуміють, що не зможуть встояти і будуть змушені покинути свої позиції. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

На думку експерта, ворог відступатиме у Херсонській та Запорізькій областях.

"Ці позиції неможливо утримати з військової точки зору, тому що місцевість там рівна, як дошка", - сказав Світан.

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Однак РФ буде кидати всі свої сили на Донбас, щоб утримати там зайняті населені пункти.

"Як ми утримуємо Бахмут, так вони можуть утримувати Донецьк, Макіївку, Ясинувату, Горлівку, Єнакієве. Також вони намагатимуться утримати три входи до Криму: Чонгар, Перекоп і Арбатську стрілку. А ось з усіх інших територій вони будуть відходити", - додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ВСУ

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що армія України піде в контрнаступ з метою звільнення своїх територій. Буде проводитися операція і щодо повернення Криму. За словами українського гаранта, успіх залежить від військової підтримки країн Заходу.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна збирається звільнити всі свої землі. За словами Буданова, найближчим часом з'являться результати анонсованого контрнаступу українських військ.

Колишній радник глави Офісу президента Віктор Андрусів вважає, що Україна здатна звільнити Кримський півострів, якщо війська підійдуть до Азовського моря і знищать Кримський міст. В такому випадку окупанти опиняться в оперативному оточенні і змушені будуть здатися. Тоді ЗСУ не знадобиться заходити до Криму. Що стосується ситуації на Донбасі, за регіон, на думку Андрусіва, доведеться серйозно воювати.

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