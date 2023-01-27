"Все у вогні": Росія завдала удару по житловому масиву в Часовому Яру

За словами глави ОВА, внаслідок обстрілу горить місцева школа, багатоквартирні та приватні будинки.

Війна в Україні, Часів Яр / t.me/pavlokyrylenko_donoda/6448

У Донецькій області ввечері, 27 січня, російські військові нанесли удар по Часовому Яру. Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, окупанти обстріляли житловий масив.

"Часів Яр знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню. Росіяни завдали удару по житловому масиву", - написав він.

За словами глави ОВА, внаслідок обстрілу горить місцева школа, багатоквартирні та приватні будинки.

Про постраждалих інформація в даний час не надходила.

Часів Яр / t.me/pavlokyrylenko_donoda/6448

Як повідомляв Главред, в ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки по території України з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.

Пуски ударних безпілотників здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 "шШахеда". Всі 24 ворожі повітряні цілі були знищені.

Також повідомлялося, що Росія вранці в четвер, 26 січня, масово вдарила по Україні ракетами. У Вінницькій та Одеській областях були попадання. Також "приліт" зафіксували у Дніпровському районі Києва.

Голова Вінницької обласної Військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що у Вінницькій області був "приліт", обійшлося без постраждалих.

В Одесі в результаті ударів пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, заявив начальник Одеської районної Військової адміністрації Юрій Крук.

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