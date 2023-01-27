'Іде поступове виснаження': Данілов назвав співвідношення втрат України та РФ на Донбасі

Росіяни намагаються знайти слабкі місця в обороні України, але у них нічого не виходить.

Данілов назвав співвідношення втрат України та РФ на Донбасі / УНІАН, 93-я ОМБр Холодний Яр

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що втрати російської окупаційної армії на Донбасі у сім разів перевищують втрати Збройних сил України.

Як зазначив Данілов в інтерв'ю 24 каналу, до початку повномасштабного вторгнення в Україну росіянам майже вдалося переконати весь світ у тому, що Україна не вистоїть. Зараз же українці на полі бою довели, що здатні відстояти свою незалежність та свободу.

За його словами, російські загарбники прагнуть завершити окупацію Донецької і Луганської областей. Туди окупанти нагнали 374 батальйони. Росіяни намагаються знайти слабкі місця в обороні України, але у них нічого не виходить. До того ж, втрати ворога суттєво перевищують втрати ЗСУ.

"Втрати ворога, що стосуються Донецького і Луганського напрямку, у 7 разів більші, ніж втрати наших військових", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що у російських загарбників іде поступове виснаження.

"Як росіяни будуть рухатися далі, залежатиме від багатьох факторів, але ми бачимо, що іде поступове виснаження", - резюмував він.

Втрати України та Росії на війні

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що втрати української армії під час війни, яку розв'язала в Україні Росія, становлять від 10 до 13 тисяч загиблих. Водночас втрати окупаційної армії набагато быльші.

Як зазначив керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж, влада Росії приховує реальні втрати своєї армії, які вона несе у війні проти України. За його словами, більше 55 тисяч росіян уже вбиті і 60-70 тисяч поранені. Всього близько 100 тисяч убитих і поранених. Він підкреслив, що близько 90% окупантів – без ніг, без рук, з важкими пораненнями та каліцтвами. Назад на фронт повертається лише 10%.

Ба більше, російське командування приховує причини загибелі мобілізованих росіян перед новою хвилею призову, щоб запобігти бунтам в армії. У зв’язку з цим командири розповідають родичам ліквідованих окупантів, що ті нібито "заснули та не прокинулись".

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