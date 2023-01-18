У Кирилівці підірвали окупантів і колаборантів: вибух чуло все селище

Сімейство колаборантів Смирнових розквартирувало у своєму будинку російських загарбників, а вночі в будинку пролунав вибух.

У Кирилівці підірвали окупантів і колаборантів/ Міноборони РФ, pixabay.com

У селищі Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області відбувся вибух у будинку, де розміщувалися російські окупанти.

Загарбників розквартирувала у себе вдома сім’я місцевих бізнесменів-колаборантів Смирнових. А в ніч на середу, 18 січня, до них завітала "бавовна", у результаті якої серед окупантів є загиблі та поранені. Про це повідомляє місцеве видання "Ріа Мелітополь".

Вибух був досить сильний – зазначається, що від нього прокинулася велика частина селища.

"За інсайдерською інформацією, у будинку Смирнових квартируються загарбники. Сьогодні до них залетіла граната. Вибух чув весь центр Кирилівки, де й живуть зрадники", – йдеться у повідомленні.

Видання розповіло, що Смирнові досить відомі у Кирилівці, адже володіють магазином у центрі селища.

"При Україні Смирнови жили, м'яко кажучи, дуже добре, багатіючи з кожним днем. Але з приходом Росії заспівали по-іншому: виявляється для повного щастя їм не вистачало лише окупації. З перших днів Смирнови всіляко вітали загарбників, щільно спілкувалися з фейковою мершею селища Катериною Уманець, не раз брали участь у пиятиках "морської володарки", – зазначають у виданні.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі на Запоріжжі була ліквідована військова база російських окупантів, яку вони облаштували на одному із захоплених заводів. Два гучних вибухи пролунали близько 4 години ранку в суботу, 14 січня. Після цього загарбники почали метушню у східній частині міста.

Нагадаємо, вночі 8 січня на військовій базі російських військ в районі заводу "Гідромаш" в Мелітополі пролунали вибухи. Боєприпаси загарбників детонували понад годину. Як розповів мер міста Іван Федоров, дим над розташуванням окупантів було видно навіть вранці.

Читайте також: