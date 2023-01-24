'Шибки тремтять': у Сімферополі паніка через потужні вибухи

Жителі Сімферополя почули вибухи, через які у них почали тремтіти вікна протягом декількох хвилин.

У Криму прогриміли потужні вибухи / Telegram

Потужні вибухи прогриміли в захопленому російськими окупантами Криму у вівторок, 24 січня.

Про вечірню "бавовну" розповіли жителі тимчасово окупованого Сімферополя. При цьому вони почули кілька гучних вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Уточнюється, що жителі Сімферополя почули вибухи, через які у них почали тремтіти вікна протягом декількох хвилин.

Як уточнюють очевидці, всього в місті пролунали чотири вибухи.

"Щось весь час вибухає в Сімферополі на 51 армії, та так що шибки тремтять протягом п'яти хвилин, у кого як обстановка?",- йдеться в повідомленні.

Вибухи в Севастополі

Нагадаємо, раніше в Севастопольській бухті сталася пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що Адмірал Макаров є носієм крилатих ракет "Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.

У свою чергу в Страткомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.

"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.

Читайте більше: